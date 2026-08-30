https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/bahceliden-30-agustos-mesaji-son-soz-turk-milletinindir-1108346344.html
Bahçeli'den 30 Ağustos Mesajı: 'Son söz Türk milletinindir'
Bahçeli'den 30 Ağustos Mesajı: 'Son söz Türk milletinindir'
Sputnik Türkiye
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajla tarihi zaferin stratejik önemini hatırlattı. Bahçeli, iki... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
dumlupınar
i̇zmir
mhp
gazi mustafa kemal atatürk
devlet bahçeli
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kapsamlı ve sert mesajlar içeren bir açıklama yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılan bildiride Bahçeli, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan kutlu mücadelenin Türk tarihindeki kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.İki asırlık ricatın sona erdiği tarihi kırılmaAçıklamasında 1922 yılında kazanılan zaferin derin jeopolitik anlamına odaklanan MHP Lideri, geri çekilme döneminin sahada nasıl tersine döndüğünü ifade etti. 30 Ağustos'un iki yüz yılı aşan savunma ve gerileme hattını kırdığını belirten Bahçeli; düşman karşısında sürekli geriye çekilen hudut çizgilerinin, Türk süngüsünün istikametinde yeniden batıya doğru sürüldüğü tarihi bir milat yaşandığını kaydetti.Kocatepe'den İzmir'e uzanan bağımsızlık i̇radesiMilli Mücadele rotasının değişmez bir hakikati ortaya koyduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm ve İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir" ifadeleriyle bağımsızlık iradesinin altını çizdi.Mesajının son bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanları anan Bahçeli, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri ve gazileri rahmetle yâd ederek milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-baskanligindaki-devlet-erkani-anitkabirde-1108345196.html
türki̇ye
dumlupınar
i̇zmir
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dumlupınar, i̇zmir, mhp, gazi mustafa kemal atatürk, devlet bahçeli
dumlupınar, i̇zmir, mhp, gazi mustafa kemal atatürk, devlet bahçeli
Bahçeli'den 30 Ağustos Mesajı: 'Son söz Türk milletinindir'
MHP Lideri Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajla tarihi zaferin stratejik önemini hatırlattı. Bahçeli, iki asırlık geri çekilmenin son bulduğu bu eşsiz zaferle vatanın tapusunun tescillendiğini vurguladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla kapsamlı ve sert mesajlar içeren bir açıklama yayımladı. Partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaşılan bildiride Bahçeli, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan kutlu mücadelenin Türk tarihindeki kırılma noktası olduğuna dikkat çekti.
İki asırlık ricatın sona erdiği tarihi kırılma
Açıklamasında 1922 yılında kazanılan zaferin derin jeopolitik anlamına odaklanan MHP Lideri, geri çekilme döneminin sahada nasıl tersine döndüğünü ifade etti. 30 Ağustos'un iki yüz yılı aşan savunma ve gerileme hattını kırdığını belirten Bahçeli; düşman karşısında sürekli geriye çekilen hudut çizgilerinin, Türk süngüsünün istikametinde yeniden batıya doğru sürüldüğü tarihi bir milat yaşandığını kaydetti.
Kocatepe'den İzmir'e uzanan bağımsızlık i̇radesi
Milli Mücadele rotasının değişmez bir hakikati ortaya koyduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, "Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm ve İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir" ifadeleriyle bağımsızlık iradesinin altını çizdi.
Mesajının son bölümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanları anan Bahçeli, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri ve gazileri rahmetle yâd ederek milletin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.