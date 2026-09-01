https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/unlu-sarkici-lionel-richie-konserinin-ardindan-yogun-bakima-kaldirildi-1108399235.html
Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü şarkıcı Lionel Richie, hafta sonu St. Louis kentinde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.
2026-09-01T12:33+0300
2026-09-01T12:33+0300
2026-09-01T12:33+0300
yaşam
lionel richie
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TMZ'ye konuşan ve sanatçının durumuna doğrudan vakıf kaynaklar, Richie'nin Forest Park'taki The Muny'de verdiği konserin ardından hastaneye yatırıldığınıbelirtti. Sanatçının burada bazı tetkiklerden geçirildiği aktarıldı.Kaynaklar, Richie'nin durumunun tedbir amacıyla yakından takip edildiğini ve doktorların olası hafif sıvı kaybı üzerinde durduğunu söyledi. Sanatçının salı günü hastaneden taburcu edilmeyi umduğu kaydedildi.Konserin son bölümünde zorlandıKonserde bulunan görgü tanıkları ise Richie'nin performansın sonlarına doğru zorlanıyor gibi göründüğünü anlattı.Sanatçının konserin son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken ekibinden kendisi için bir sandalye getirmesini istediği ve şarkının bir bölümünü oturarak tamamladığı belirtildi.Richie'nin hastaneye kaldırılması, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle sahnedeki performansını yarıda bırakmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.Haziran ayında Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde konser veren Richie, sahnede kendisini kötü hissetmiş ve gösteriyi erken sonlandırmıştı. Sanatçı o sırada izleyicilere “başının döndüğünü” ve "garip" hissettiğini söylemişti. Ardından sağlık ekipleri kuliste müdahalede bulunmuş ve Richie ambulansla hastaneye götürülmüştü.TMZ, Richie'nin temsilcilerine ulaşarak konuyla ilgili açıklama talep ettiğini ancak şu ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.Lionel Richie kimdir?20 Haziran 1949'da ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci, müzik kariyerine funk ve soul grubu Commodores'un solisti olarak başladı, 1980'lerde solo kariyerinde büyük başarı elde etti."Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" ve "Endless Love" gibi dünya çapında tanınan şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Richie, solo kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı.Sanatçı, 2015 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e aday gösterildi ve 2022'de kurumun "Songwriters Hall of Fame" Onur Listesi'ne dahil edildi. Richie aynı zamanda "We Are the World" adlı yardım şarkısının Michael Jackson ile birlikte yazarlarından biri olarak da biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/komedyen-deniz-goktas-tekrar-tutuklandi-1108386915.html
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Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı
ABD'li ünlü şarkıcı Lionel Richie, hafta sonu St. Louis kentinde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı. TMZ'nin haberine göre 77 yaşındaki sanatçı, kontrollerinin yapılması amacıyla yerel bir hastaneye başvurdu ve yoğun bakım ünitesine alındı.
TMZ'ye konuşan ve sanatçının durumuna doğrudan vakıf kaynaklar, Richie'nin Forest Park'taki The Muny'de verdiği konserin ardından hastaneye yatırıldığınıbelirtti. Sanatçının burada bazı tetkiklerden geçirildiği aktarıldı.
Kaynaklar, Richie'nin durumunun tedbir amacıyla yakından takip edildiğini ve doktorların olası hafif sıvı kaybı üzerinde durduğunu söyledi. Sanatçının salı günü hastaneden taburcu edilmeyi umduğu kaydedildi.
Konserin son bölümünde zorlandı
Konserde bulunan görgü tanıkları ise Richie'nin performansın sonlarına doğru zorlanıyor gibi göründüğünü anlattı.
Sanatçının konserin son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken ekibinden kendisi için bir sandalye getirmesini istediği ve şarkının bir bölümünü oturarak tamamladığı belirtildi.
Richie'nin hastaneye kaldırılması, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle sahnedeki performansını yarıda bırakmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.
Haziran ayında Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde konser veren Richie, sahnede kendisini kötü hissetmiş ve gösteriyi erken sonlandırmıştı. Sanatçı o sırada izleyicilere “başının döndüğünü” ve "garip" hissettiğini söylemişti. Ardından sağlık ekipleri kuliste müdahalede bulunmuş ve Richie ambulansla hastaneye götürülmüştü.
TMZ, Richie'nin temsilcilerine ulaşarak konuyla ilgili açıklama talep ettiğini ancak şu ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.
20 Haziran 1949'da ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci, müzik kariyerine funk ve soul grubu Commodores'un solisti olarak başladı, 1980'lerde solo kariyerinde büyük başarı elde etti.
"Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" ve "Endless Love" gibi dünya çapında tanınan şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Richie, solo kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı.
Richie, "Say You, Say Me"
ile 1986'da En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar
kazandı. Ayrıca Grammy Ödülleri'nde
"Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Erkek Pop Vokal Performansı" kategorilerinde ödüller aldı.
Sanatçı, 2015 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e aday gösterildi ve 2022'de kurumun "Songwriters Hall of Fame" Onur Listesi'ne dahil edildi. Richie aynı zamanda "We Are the World" adlı yardım şarkısının Michael Jackson ile birlikte yazarlarından biri olarak da biliniyor.