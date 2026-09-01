Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/unlu-sarkici-lionel-richie-konserinin-ardindan-yogun-bakima-kaldirildi-1108399235.html
Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
ABD'li ünlü şarkıcı Lionel Richie, hafta sonu St. Louis kentinde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.
2026-09-01T12:33+0300
2026-09-01T12:33+0300
yaşam
lionel richie
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108398518_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_dafb5e2b837acd697b6bc13fb6ff3e98.jpg
TMZ'ye konuşan ve sanatçının durumuna doğrudan vakıf kaynaklar, Richie'nin Forest Park'taki The Muny'de verdiği konserin ardından hastaneye yatırıldığınıbelirtti. Sanatçının burada bazı tetkiklerden geçirildiği aktarıldı.Kaynaklar, Richie'nin durumunun tedbir amacıyla yakından takip edildiğini ve doktorların olası hafif sıvı kaybı üzerinde durduğunu söyledi. Sanatçının salı günü hastaneden taburcu edilmeyi umduğu kaydedildi.Konserin son bölümünde zorlandıKonserde bulunan görgü tanıkları ise Richie'nin performansın sonlarına doğru zorlanıyor gibi göründüğünü anlattı.Sanatçının konserin son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken ekibinden kendisi için bir sandalye getirmesini istediği ve şarkının bir bölümünü oturarak tamamladığı belirtildi.Richie'nin hastaneye kaldırılması, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle sahnedeki performansını yarıda bırakmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.Haziran ayında Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde konser veren Richie, sahnede kendisini kötü hissetmiş ve gösteriyi erken sonlandırmıştı. Sanatçı o sırada izleyicilere “başının döndüğünü” ve "garip" hissettiğini söylemişti. Ardından sağlık ekipleri kuliste müdahalede bulunmuş ve Richie ambulansla hastaneye götürülmüştü.TMZ, Richie'nin temsilcilerine ulaşarak konuyla ilgili açıklama talep ettiğini ancak şu ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.Lionel Richie kimdir?20 Haziran 1949'da ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci, müzik kariyerine funk ve soul grubu Commodores'un solisti olarak başladı, 1980'lerde solo kariyerinde büyük başarı elde etti."Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" ve "Endless Love" gibi dünya çapında tanınan şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Richie, solo kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı.Sanatçı, 2015 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e aday gösterildi ve 2022'de kurumun "Songwriters Hall of Fame" Onur Listesi'ne dahil edildi. Richie aynı zamanda "We Are the World" adlı yardım şarkısının Michael Jackson ile birlikte yazarlarından biri olarak da biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/komedyen-deniz-goktas-tekrar-tutuklandi-1108386915.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108398518_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a07f3a03585cbf0aa7d5b60cc1fe7335.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lionel richie
lionel richie

Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı

12:33 01.09.2026
© Jordan StraussLionel Richie
Lionel Richie - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Jordan Strauss
Abone ol
ABD'li ünlü şarkıcı Lionel Richie, hafta sonu St. Louis kentinde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı. TMZ'nin haberine göre 77 yaşındaki sanatçı, kontrollerinin yapılması amacıyla yerel bir hastaneye başvurdu ve yoğun bakım ünitesine alındı.
TMZ'ye konuşan ve sanatçının durumuna doğrudan vakıf kaynaklar, Richie'nin Forest Park'taki The Muny'de verdiği konserin ardından hastaneye yatırıldığınıbelirtti. Sanatçının burada bazı tetkiklerden geçirildiği aktarıldı.
Kaynaklar, Richie'nin durumunun tedbir amacıyla yakından takip edildiğini ve doktorların olası hafif sıvı kaybı üzerinde durduğunu söyledi. Sanatçının salı günü hastaneden taburcu edilmeyi umduğu kaydedildi.

Konserin son bölümünde zorlandı

Konserde bulunan görgü tanıkları ise Richie'nin performansın sonlarına doğru zorlanıyor gibi göründüğünü anlattı.
Sanatçının konserin son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken ekibinden kendisi için bir sandalye getirmesini istediği ve şarkının bir bölümünü oturarak tamamladığı belirtildi.
Richie'nin hastaneye kaldırılması, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle sahnedeki performansını yarıda bırakmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.
Haziran ayında Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde konser veren Richie, sahnede kendisini kötü hissetmiş ve gösteriyi erken sonlandırmıştı. Sanatçı o sırada izleyicilere “başının döndüğünü” ve "garip" hissettiğini söylemişti. Ardından sağlık ekipleri kuliste müdahalede bulunmuş ve Richie ambulansla hastaneye götürülmüştü.
TMZ, Richie'nin temsilcilerine ulaşarak konuyla ilgili açıklama talep ettiğini ancak şu ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.

Lionel Richie kimdir?

20 Haziran 1949'da ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci, müzik kariyerine funk ve soul grubu Commodores'un solisti olarak başladı, 1980'lerde solo kariyerinde büyük başarı elde etti.
"Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" ve "Endless Love" gibi dünya çapında tanınan şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Richie, solo kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı.
Richie, "Say You, Say Me" ile 1986'da En İyi Özgün Şarkı dalında Oscar kazandı. Ayrıca Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" ve "En İyi Erkek Pop Vokal Performansı" kategorilerinde ödüller aldı.
Sanatçı, 2015 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e aday gösterildi ve 2022'de kurumun "Songwriters Hall of Fame" Onur Listesi'ne dahil edildi. Richie aynı zamanda "We Are the World" adlı yardım şarkısının Michael Jackson ile birlikte yazarlarından biri olarak da biliniyor.
Deniz Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
TÜRKİYE
Komedyen Deniz Göktaş tekrar tutuklandı
00:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала