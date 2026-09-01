https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/unlu-sarkici-lionel-richie-konserinin-ardindan-yogun-bakima-kaldirildi-1108399235.html

Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Lionel Richie konserinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı

Sputnik Türkiye

ABD'li ünlü şarkıcı Lionel Richie, hafta sonu St. Louis kentinde verdiği konserin ardından hastaneye kaldırıldı.

2026-09-01T12:33+0300

2026-09-01T12:33+0300

2026-09-01T12:33+0300

yaşam

lionel richie

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TMZ'ye konuşan ve sanatçının durumuna doğrudan vakıf kaynaklar, Richie'nin Forest Park'taki The Muny'de verdiği konserin ardından hastaneye yatırıldığınıbelirtti. Sanatçının burada bazı tetkiklerden geçirildiği aktarıldı.Kaynaklar, Richie'nin durumunun tedbir amacıyla yakından takip edildiğini ve doktorların olası hafif sıvı kaybı üzerinde durduğunu söyledi. Sanatçının salı günü hastaneden taburcu edilmeyi umduğu kaydedildi.Konserin son bölümünde zorlandıKonserde bulunan görgü tanıkları ise Richie'nin performansın sonlarına doğru zorlanıyor gibi göründüğünü anlattı.Sanatçının konserin son şarkısı "All Night Long"u seslendirirken ekibinden kendisi için bir sandalye getirmesini istediği ve şarkının bir bölümünü oturarak tamamladığı belirtildi.Richie'nin hastaneye kaldırılması, sanatçının sağlık sorunları nedeniyle sahnedeki performansını yarıda bırakmasından yaklaşık iki ay sonra geldi.Haziran ayında Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde konser veren Richie, sahnede kendisini kötü hissetmiş ve gösteriyi erken sonlandırmıştı. Sanatçı o sırada izleyicilere “başının döndüğünü” ve "garip" hissettiğini söylemişti. Ardından sağlık ekipleri kuliste müdahalede bulunmuş ve Richie ambulansla hastaneye götürülmüştü.TMZ, Richie'nin temsilcilerine ulaşarak konuyla ilgili açıklama talep ettiğini ancak şu ana kadar yanıt alamadığını bildirdi.Lionel Richie kimdir?20 Haziran 1949'da ABD'nin Alabama eyaletinde dünyaya gelen Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci, müzik kariyerine funk ve soul grubu Commodores'un solisti olarak başladı, 1980'lerde solo kariyerinde büyük başarı elde etti."Hello", "All Night Long (All Night)", "Say You, Say Me" ve "Endless Love" gibi dünya çapında tanınan şarkılarıyla müzik tarihinin en başarılı sanatçıları arasında yer alan Richie, solo kariyeri boyunca milyonlarca albüm sattı.Sanatçı, 2015 yılında Rock and Roll Hall of Fame'e aday gösterildi ve 2022'de kurumun "Songwriters Hall of Fame" Onur Listesi'ne dahil edildi. Richie aynı zamanda "We Are the World" adlı yardım şarkısının Michael Jackson ile birlikte yazarlarından biri olarak da biliniyor.

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lionel richie