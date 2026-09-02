Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ankarada-cati-yangini-akaryakit-istasyonu-kapatildi-1108447514.html
Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı
Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın yanında bulunan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:40+0300
2026-09-02T23:40+0300
türki̇ye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
ankara cumhuriyet başsavcılığı
yangın
yangın söndürme
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108447353_0:324:2048:1476_1920x0_80_0_0_e30de923ce85bbdfe30e3a88af5b92b6.jpg
Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu üzerindeki bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, alevlere müdahale edildi. Binanın yakındaki akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışları tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, henüz kullanılmadığı öğrenilen binanın çatı katında hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/esenyurtta-otopark-yangini-27-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108445052.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108447353_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_27caa4caf252a2f9be7a542c65e31db9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı

Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı

23:40 02.09.2026
© AA / Cem GencoAnkara'da bir binanın çatı katında yangın çıktı
Ankara'da bir binanın çatı katında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AA / Cem Genco
Abone ol
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın yanında bulunan akaryakıt istasyonu tedbir amacıyla kapatıldı.
Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu üzerindeki bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, alevlere müdahale edildi. Binanın yakındaki akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışları tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, henüz kullanılmadığı öğrenilen binanın çatı katında hasar oluştu.
Esenyurt'ta sitenin otoparkında park halindeki araçlarda çıkan yangın nedeniyle oluşan dumanın binaya dolması sonucu 27 kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
TÜRKİYE
Esenyurt'ta otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı
21:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала