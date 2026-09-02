https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ankarada-cati-yangini-akaryakit-istasyonu-kapatildi-1108447514.html
Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı
Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı
Sputnik Türkiye
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın yanında bulunan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:40+0300
2026-09-02T23:40+0300
2026-09-02T23:40+0300
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Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu üzerindeki bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, alevlere müdahale edildi. Binanın yakındaki akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışları tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, henüz kullanılmadığı öğrenilen binanın çatı katında hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/esenyurtta-otopark-yangini-27-kisi-hastaneye-kaldirildi-1108445052.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, ankara cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı
Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı
Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın yanında bulunan akaryakıt istasyonu tedbir amacıyla kapatıldı.
Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu üzerindeki bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, alevlere müdahale edildi. Binanın yakındaki akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışları tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, henüz kullanılmadığı öğrenilen binanın çatı katında hasar oluştu.