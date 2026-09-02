https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/ankarada-cati-yangini-akaryakit-istasyonu-kapatildi-1108447514.html

Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı

Ankara'da çatı yangını: Akaryakıt istasyonu kapatıldı

Sputnik Türkiye

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binanın yanında bulunan... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T23:40+0300

2026-09-02T23:40+0300

2026-09-02T23:40+0300

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Zübeyde Hanım Mahallesi Samsun Yolu üzerindeki bir binanın çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirilirken, alevlere müdahale edildi. Binanın yakındaki akaryakıt istasyonunun giriş ve çıkışları tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürülürken, henüz kullanılmadığı öğrenilen binanın çatı katında hasar oluştu.

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