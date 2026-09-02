https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdnin-riyad-buyukelciliginden-ortadogudaki-vatandaslarina-uyari-1108438589.html

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı

Sputnik Türkiye

İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

2026-09-02T15:58+0300

2026-09-02T15:58+0300

2026-09-02T15:58+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

abd

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108438434_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cfcd036fb4542b274851966b8d6e201e.png

ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.‘'Saldırıların hedefi olabilir'Ortadoğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği" ileri sürüldü.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, ortadoğu