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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdnin-riyad-buyukelciliginden-ortadogudaki-vatandaslarina-uyari-1108438589.html
ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı
ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı
Sputnik Türkiye
İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
2026-09-02T15:58+0300
2026-09-02T15:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd
ortadoğu
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ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.‘'Saldırıların hedefi olabilir'Ortadoğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği" ileri sürüldü.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html
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abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, ortadoğu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, ortadoğu

ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı

15:58 02.09.2026
© US Department of StateABD'nin Riyad'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği
ABD'nin Riyad'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© US Department of State
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İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.

‘'Saldırıların hedefi olabilir'

Ortadoğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği" ileri sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.
İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
İran'ın Sirik kentine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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