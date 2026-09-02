https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abdnin-riyad-buyukelciliginden-ortadogudaki-vatandaslarina-uyari-1108438589.html
ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı
ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı
Sputnik Türkiye
İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
2026-09-02T15:58+0300
2026-09-02T15:58+0300
2026-09-02T15:58+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108438434_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cfcd036fb4542b274851966b8d6e201e.png
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.‘'Saldırıların hedefi olabilir'Ortadoğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği" ileri sürüldü.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/irandaki-dugun-saldirisi-abd-bombardimani-hakkinda-bilinenler-1108437054.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108438434_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_4398889326f38c4c1af866be0bb6e740.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, ortadoğu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), abd, ortadoğu
ABD'nin Suudi Arabistan Büyükelçiliğinden Ortadoğu'daki vatandaşlarına uyarı
İran'a yönelik dün düzenlediği saldırıların ardından ABD, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına olası bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ortadoğu'da bulunan ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma ihtimalinin bulunduğu ifade edilerek, olası uçuş iptalleri, hava sahalarının kapatılması ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması çağrısı yapıldı.
‘'Saldırıların hedefi olabilir'
Ortadoğu dışındaki bölgelerde de ABD'ye ait diplomatik tesislerin "saldırıların hedefi" olabildiğine işaret edilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen grupların dünya genelinde ABD ve ABD'lilerle bağlantılı yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği" ileri sürüldü.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını duyurmuştu.
İran'ın güney bölgelerinde çeşitli kentlerin hedef alındığı saldırılarda en az 18 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı bildirilmişti.