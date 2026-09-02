https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/abd-basini-netanyahu-secim-oncesi-israili-bircok-cephede-gerilime-surukluyor-1108435997.html
ABD basını: Netanyahu seçim öncesi İsrail'i birçok cephede gerilime sürüklüyor
ABD basını: Netanyahu seçim öncesi İsrail'i birçok cephede gerilime sürüklüyor
Sputnik Türkiye
The New York Times'ın analizine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Lübnan, Gazze, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi artıran... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T14:42+0300
2026-09-02T14:42+0300
2026-09-02T14:42+0300
dünya
i̇srail
benyamin netanyahu
suriye
gazze
lübnan
abd
the new york times (nyt)
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NYT'nin analizinde, Netanyahu hükümetinin son haftalarda Lübnan'a saldırılar düzenlediği, Gazze'de 20'den fazla kişinin hedefli saldırılarla öldürüldüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki bir hava üssünün bombalandığı belirtildi. Batı Şeria'da ise İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin yeni bir Filistin ayaklanmasını tetikleyebileceği yönündeki askeri uyarılara rağmen hükümetin yeterli önlem almadığı aktarıldı.Analize göre Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde anketlerde rakiplerinin gerisinde bulunuyor. Aşırılıkçı gruplardan gelen güvenlik eleştirileri nedeniyle daha sert bir söylem benimseyen Netanyahu'nun, güvenlik konusunu seçim kampanyasının merkezine taşımasının siyasi açıdan avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.'Kendini güvenlik adamı olarak konumlandırmak istiyor’NYT'ye konuşan RAND Corporation analisti Shira Efron, Netanyahu'nun "her cephede gerilimi tırmandırmasının" kendisini İsrail kamuoyunda "güvenlik adamı" olarak konumlandırmasına yardımcı olabileceğini savundu. Efron'a göre böyle bir gündem, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısı ve son yıllardaki yönetimine ilişkin eleştirilerden uzaklaşmasını da sağlayabilir.İsrailli kamuoyu araştırmacıları da seçim günü ulusal güvenliğin seçmenlerin öncelikleri arasında üst sıralara çıkması halinde Netanyahu'nun Likud partisinin parlamentoda yaklaşık üç sandalye kazanabileceğini belirtiyor. Gazeteye göre bu fark, muhalefetin çoğunluk oluşturmasını engelleyerek Netanyahu'nun iktidarda kalmasına imkan sağlayabilir.'ABD Netanyahu'yu frenlemeye çalışıyor'Analizde, Netanyahu'nun önündeki en önemli engellerden birinin ise ABD yönetiminin bölgesel gerilimleri tırmandırmaması yönündeki tutumu olduğu belirtildi.Analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda İsrail'i askeri müdahaleden uzak tuttuğu, Lübnan'da Hizbullah'la ilgili müzakereleri desteklediği ve Suriye konusunda da İsrail ile Şam arasında güvenlik düzenlemesi oluşturulmasını istediği aktarıldı.Gazze'de de Trump yönetiminin oluşturduğu "Barış Kurulu"nun İsrail'in operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.Analize göre Netanyahu'nun 18 Ağustos'ta Türkiye sınırına yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin kuzeyindeki eski bir hava üssüne düzenlediği saldırı da bu çerçevede dikkat çekiyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, saldırının olası nedenlerinden birinin "seçim öncesinde iyi karşılanacak bir hamle" olduğu yönündeki teoriyi dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/netanyahu-suriyede-turk-askeri-varligina-tahammul-etmeyecegimizi-acikca-belirttik--1108106917.html
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i̇srail, benyamin netanyahu, suriye, gazze, lübnan, abd, the new york times (nyt)
i̇srail, benyamin netanyahu, suriye, gazze, lübnan, abd, the new york times (nyt)
ABD basını: Netanyahu seçim öncesi İsrail'i birçok cephede gerilime sürüklüyor
The New York Times'ın analizine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Lübnan, Gazze, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi artıran politikaları, yaklaşan seçimler öncesinde siyasi hesaplarla da bağlantılı olabilir.
NYT'nin analizinde, Netanyahu hükümetinin son haftalarda Lübnan'a saldırılar düzenlediği, Gazze'de 20'den fazla kişinin hedefli saldırılarla öldürüldüğü ve Suriye'nin kuzeyindeki bir hava üssünün bombalandığı belirtildi. Batı Şeria'da ise İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin yeni bir Filistin ayaklanmasını tetikleyebileceği yönündeki askeri uyarılara rağmen hükümetin yeterli önlem almadığı aktarıldı.
Analize göre Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimler öncesinde anketlerde rakiplerinin gerisinde bulunuyor. Aşırılıkçı gruplardan gelen güvenlik eleştirileri nedeniyle daha sert bir söylem benimseyen Netanyahu'nun, güvenlik konusunu seçim kampanyasının merkezine taşımasının siyasi açıdan avantaj sağlayabileceği değerlendiriliyor.
'Kendini güvenlik adamı olarak konumlandırmak istiyor’
NYT'ye konuşan RAND Corporation analisti Shira Efron, Netanyahu'nun "her cephede gerilimi tırmandırmasının" kendisini İsrail kamuoyunda "güvenlik adamı" olarak konumlandırmasına yardımcı olabileceğini savundu. Efron'a göre böyle bir gündem, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısı ve son yıllardaki yönetimine ilişkin eleştirilerden uzaklaşmasını da sağlayabilir.
İsrailli kamuoyu araştırmacıları da seçim günü ulusal güvenliğin seçmenlerin öncelikleri arasında üst sıralara çıkması halinde Netanyahu'nun Likud partisinin parlamentoda yaklaşık üç sandalye kazanabileceğini belirtiyor. Gazeteye göre bu fark, muhalefetin çoğunluk oluşturmasını engelleyerek Netanyahu'nun iktidarda kalmasına imkan sağlayabilir.
'ABD Netanyahu'yu frenlemeye çalışıyor'
Analizde, Netanyahu'nun önündeki en önemli engellerden birinin ise ABD yönetiminin bölgesel gerilimleri tırmandırmaması yönündeki tutumu olduğu belirtildi.
Analizde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda İsrail'i askeri müdahaleden uzak tuttuğu, Lübnan'da Hizbullah'la ilgili müzakereleri desteklediği ve Suriye konusunda da İsrail ile Şam arasında güvenlik düzenlemesi oluşturulmasını istediği aktarıldı.
Gazze'de de Trump yönetiminin oluşturduğu "Barış Kurulu"nun İsrail'in operasyonları üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
Analize göre Netanyahu'nun 18 Ağustos'ta Türkiye sınırına yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Suriye'nin kuzeyindeki eski bir hava üssüne düzenlediği saldırı da bu çerçevede dikkat çekiyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, saldırının olası nedenlerinden birinin "seçim öncesinde iyi karşılanacak bir hamle" olduğu yönündeki teoriyi dile getirmişti.