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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/netanyahu-suriyede-turk-askeri-varligina-tahammul-etmeyecegimizi-acikca-belirttik--1108106917.html
Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik
Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını açıkça ifade ettiklerini öne sürdü. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını ifade etiğini iddia etti.Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
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ortadoğu, i̇srail, suriye, türkiye
ortadoğu, i̇srail, suriye, türkiye

Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik

21:23 19.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını açıkça ifade ettiklerini öne sürdü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını ifade etiğini iddia etti.
Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik ve anlaşılan bizi yeterince iyi duymamışlar, bu yüzden daha iyi anlamalarını sağlamak için özen gösterdik.
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