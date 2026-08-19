https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/netanyahu-suriyede-turk-askeri-varligina-tahammul-etmeyecegimizi-acikca-belirttik--1108106917.html
Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik
Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını açıkça ifade ettiklerini öne sürdü. 19.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-19T21:23+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını ifade etiğini iddia etti.Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260819/suriye-cumhurbaskani-sara-bakan-bayraktarla-gorustu-1108105636.html
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ortadoğu, i̇srail, suriye, türkiye
ortadoğu, i̇srail, suriye, türkiye
Netanyahu: Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik
İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını açıkça ifade ettiklerini öne sürdü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Suriye'deki Türk askeri varlığına karşı olduklarını ifade etiğini iddia etti.
Yaptığı açıklamada Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:
Suriye'de Türk askeri varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça belirttik ve anlaşılan bizi yeterince iyi duymamışlar, bu yüzden daha iyi anlamalarını sağlamak için özen gösterdik.