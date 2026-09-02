https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/a-milli-kadin-voleybol-takiminin-ceyrek-final-maci-ne-zaman-1108433415.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T14:02+0300
2026-09-02T14:02+0300
2026-09-02T14:03+0300
spor
voleybol
türkiye a milli voleybol takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.Azerbaycan'ı elediA Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/filenin-sultanlari-ceyrek-finalde-1108415077.html
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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
voleybol, türkiye a milli voleybol takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek final maçı ne zaman?
14:02 02.09.2026 (güncellendi: 14:03 02.09.2026)
Türkiye, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Almanya ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi Bulgaristan Voleybol Federasyonundan Vanya Parvanova ve Polonya Voleybol Federasyonundan Bartlomiej Adamczyk yönetecek.
Müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nu 2. sırada tamamladıktan sonra son 16 turunda Azerbaycan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı ekip ile A Grubu'nda yer alan ve grup aşamasını 4. sırada noktalayan Almanya ise son 16 turunda Belçika'yı geçerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Almanya-Türkiye maçının kazananı, yarı finalde Sırbistan-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.