https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tbmmnin-acilmasina-bir-ay-var-yeni-yasal-duzenlemeler-icin-hazirliklar-basladi-1108399531.html

TBMM’nin açılmasına bir ay var: Yeni yasal düzenlemeler için hazırlıklar başladı

TBMM’nin açılmasına bir ay var: Yeni yasal düzenlemeler için hazırlıklar başladı

Sputnik Türkiye

tbmm, 13'üncü yargı paketi, yeni yasama yılı

2026-09-01T12:33+0300

2026-09-01T12:33+0300

2026-09-01T13:17+0300

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AK Parti, yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak yeni yasal düzenlemelerin hazırlığı için Eylül ayında yoğun mesai yapacak. AK Parti TBMM Grubu, Ekim-Kasım aylarında ve 2027'nin ilk yarısında Meclis gündemine taşınması planlanan düzenlemelerin başlıklarını eylül ayında netleştirecek. Çalışmalarda yargıdan çalışma hayatına, yerel yönetimlerden aile politikalarına, enerji güvenliğinden savunma sanayisine kadar geniş bir alan ele alınacak.Meclis'in 1 Ekim'de çalışmalarına başlamasıyla birlikte 28. Dönem 5. Yasama Yılı da başlayacak. AK Parti'nin eylül ayındaki hazırlıklarının ardından yeni dönemin ilk aylarında öncelikli olarak bekleyen kanun tekliflerinin tamamlanması planlanıyor. TBMM kayıtlarına göre Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi de ağustos ayında Meclis Başkanlığına sunuldu.13'üncü yargı paketiYeni dönemin önemli başlıklarından birini yargı düzenlemeleri oluşturacak. 13'üncü Yargı Paketi için çalışmaların eylülde şekillendirilmesi ve paketin sonbaharda Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Yargılamaların hızlandırılması ile aile hukukuna ilişkin başlıkların pakette yer alması üzerinde çalışılıyor. Süresiz nafaka konusunda ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının gerekçesinin ardından yeni bir yasal düzenleme hazırlanması planlanıyor.Terörsüz Türkiye yasaları ve infaz düzenlemesiAK Parti'nin yeni dönemdeki hazırlıkları yalnızca yargı paketiyle sınırlı olmayacak. Ceza ve infaz sisteminde daha kapsamlı bir değişiklik için de çalışma yapılması öngörülüyor. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çıkartılan çerçeve yasa kapsamında ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerde gündeme gelebilecek.Yerel yönetimler de masadaYeni yasama döneminde belediyelerin görev ve yetkileri, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler ve yerel yönetimlerin mali yapısına ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler de eylül ayındaki hazırlıkların önemli başlıkları arasında bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/okul-saldirisi-davasi-basliyor-isa-aras-mersinlinin-anne-ve-babasi-hakim-karsisina-cikiyor-1108392341.html

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haberler, ak parti, meclis, tbmm, yasama, yasama konseyi