https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/zaporojyede-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-1050-iha-engellendi-1108399785.html

Zaporojye’de iki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Son bir günde 1050 İHA engellendi

Zaporojye’de iki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Son bir günde 1050 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunması son bir günde 1050 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşim... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:34+0300

2026-09-01T12:34+0300

2026-09-01T12:36+0300

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donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus ordu birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Novopavlovka ve Çervonaya Krinitsa yerleşim merkezlerinde kontrol sağladı.Son 24 saat içinde toplam 1.325 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri ile yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim tesislerini, silah ve mühimmat depolarını, ayrıca 156 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 13 güdümlü hava bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1050 uçak tipi İHA’yı önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-suclarina-iliskin-sorusturmanin-sansasyonel-sonuclari-aciklanacak-1108396360.html

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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars