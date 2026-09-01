https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/zaporojyede-iki-yerlesim-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-son-bir-gunde-1050-iha-engellendi-1108399785.html
Zaporojye’de iki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Son bir günde 1050 İHA engellendi
Zaporojye’de iki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Son bir günde 1050 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunması son bir günde 1050 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşim... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:34+0300
2026-09-01T12:34+0300
2026-09-01T12:36+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
himars
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_0:356:3006:2047_1920x0_80_0_0_a5898aa7d6c66cae46e8534529d8c99a.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus ordu birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Novopavlovka ve Çervonaya Krinitsa yerleşim merkezlerinde kontrol sağladı.Son 24 saat içinde toplam 1.325 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri ile yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim tesislerini, silah ve mühimmat depolarını, ayrıca 156 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 13 güdümlü hava bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1050 uçak tipi İHA’yı önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-suclarina-iliskin-sorusturmanin-sansasyonel-sonuclari-aciklanacak-1108396360.html
rusya
ukrayna
donbass
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085355216_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_f7eb6e31fd794a025ffef7df34e67830.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars
Zaporojye’de iki yerleşim daha Rusya’nın kontrolüne geçti: Son bir günde 1050 İHA engellendi
12:34 01.09.2026 (güncellendi: 12:36 01.09.2026)
Rus hava savunması son bir günde 1050 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) engellerken özel askeri harekatın devam ettiği Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşim merkezinin kontrolü daha Rusya’ya geçti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rus ordu birlikleri Zaporojye Bölgesi’nde Novopavlovka ve Çervonaya Krinitsa yerleşim merkezlerinde kontrol sağladı.
Son 24 saat içinde toplam 1.325 kadar Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan uçaklar, insansız hava araçları, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan lojistik merkezleri ile yakıt, enerji ve ulaştırma altyapısının tesislerini, uzun menzilli İHA üretim tesislerini, silah ve mühimmat depolarını, ayrıca 156 farkı noktada Ukrayna birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 13 güdümlü hava bombasını, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 1050 uçak tipi İHA’yı önledi.