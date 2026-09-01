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Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in suçlarına ilişkin soruşturmanın sansasyonel sonuçları açıklanacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in suçlarına ilişkin soruşturmanın sansasyonel sonuçları açıklanacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 22 Eylül’de Moskova'da düzenlenecek forumda Kiev yönetiminin işlediği suçlara ilişkin hazırlanan bir soruşturmanın... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T11:40+0300
2026-09-01T11:40+0300
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doğu ekonomik forumu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, 22 Eylül’de Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla düzenlenecek yıllık ‘Yalan haberler üzerine diyalog’ forumunda önemli bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.Söz konusu çalışmanın doğrulama uzmanları (fact-checker) ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla hazırlandığını belirten Zaharova, forumda Kiev yönetiminin işlediği suçlara dair kapsamlı bir soruşturma dosyasının sunulacağını kaydetti.Zaharova’nın bugünkü basın toplantısından diğer öne çıkan açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putinden-sio-zirvesinde-aciklamalar-cok-kutuplu-dunyanin-etkili-bir-merkezi-haline-geldik-1108391807.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, doğu ekonomik forumu, ukrayna, savaş suçları, sergey lavrov, yalan haber, yalan haberler
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, doğu ekonomik forumu, ukrayna, savaş suçları, sergey lavrov, yalan haber, yalan haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kiev’in suçlarına ilişkin soruşturmanın sansasyonel sonuçları açıklanacak
11:40 01.09.2026 (güncellendi: 12:01 01.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 22 Eylül’de Moskova'da düzenlenecek forumda Kiev yönetiminin işlediği suçlara ilişkin hazırlanan bir soruşturmanın kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, 22 Eylül’de Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla düzenlenecek yıllık ‘Yalan haberler üzerine diyalog’ forumunda önemli bilgilerin paylaşılacağını ifade etti.
Söz konusu çalışmanın doğrulama uzmanları (fact-checker) ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla hazırlandığını belirten Zaharova, forumda Kiev yönetiminin işlediği suçlara dair kapsamlı bir soruşturma dosyasının sunulacağını kaydetti.
Zaharova’nın bugünkü basın toplantısından diğer öne çıkan açıklamaları:
Japonya'nın ABD ile yapacağı askeri tatbikat nedeniyle, 31 Ağustos'ta Japonya'nın Rusya Büyükelçiliğine nota verildi.
ABD'nin askeri tatbikat bahanesiyle Japonya'ya silah konuşlandırması kabul edilemez; Moskova buna karşılık dengeleyici karşı tedbirler alacak.
İspanya, Ceuta’daki göçmen kriziyle ilgili olarak Moskova'nın sözde parmağı olduğu iddiası konusunda Rusya’ya doğrudan başvurmadı; buna rağmen Madrid yönetimi hemen kameralar karşısına geçip açıklama yapmayı seçti.
Rusya, Baltık'taki askeri-siyasi gerilimin tırmandırılması durumunda buna kararlı ve yıkıcı bir şekilde karşılık verecek.