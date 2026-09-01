https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/yksde-ilk-1000in-universite-tercihleri-belli-oldu-iste-en-cok-yerlestikleri-bolumler-1108396527.html

YKS’de ilk 1000’in üniversite tercihleri belli oldu: İşte en çok yerleştikleri bölümler

YKS’de ilk 1000’in üniversite tercihleri belli oldu: İşte en çok yerleştikleri bölümler

Sputnik Türkiye

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre sayısal puan türünde ilk 1000’e giren adaylardan 490’ı tıp, 434’ü mühendislik programlarına yerleşti. Eşit ağırlıkta ilk... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:47+0300

2026-09-01T11:47+0300

2026-09-01T11:47+0300

türki̇ye

yks 2025

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

sınav

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türlerinde ilk 1000’e giren adayların tercihlerini açıkladı.Sayısal puan türünde ilk 1000’e giren adaylardan 490’ı tıp, 434’ü mühendislik programlarına yerleşti. Eşit ağırlıkta ilk 1000’deki adayların en fazla yerleştiği program hukuk, sözelde ise tarih oldu.YÖK’ün istihdam odaklı yükseköğretim vizyonu doğrultusunda açılan yapay zeka ve siber güvenlik programları da yüksek başarı sıralamasındaki öğrencilerden ilgi gördü.Sayısalda ilk 1000’in tercihi tıp ve mühendislik olduSayısal puan türünde ilk 1000’e giren adayların 490’ı tıp programlarına yerleşti. Mühendislik programlarına yerleşenlerin sayısı ise 434 olarak açıklandı.Mühendislik tercihlerine bakıldığında 194 aday Elektrik-Elektronik Mühendisliğine, 135 aday Bilgisayar Mühendisliğine, 43 aday Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine, 38 aday Endüstri Mühendisliğine, 24 aday ise Uçak Mühendisliğine yerleşti.Eşit ağırlıkta ilk sırada hukuk varEşit ağırlık puan türünde ilk 1000’e giren adayların en fazla yerleştiği program hukuk oldu. Hukuk programlarına 185 aday yerleşti.Hukuku, 181 adayla işletme ve 171 adayla iktisat programları takip etti.Eşit ağırlıkta ilk 1000’e giren adayların sayısal programlara da yöneldiği görüldü. Bu adaylardan 57’si tıp, 14’ü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 12’si Bilgisayar Mühendisliği ve 9’u Endüstri Mühendisliği programlarına yerleşti.Sözelde ilk 1000’in en fazla yerleştiği program tarihSözel puan türünde ilk 1000’e giren adayların en fazla yerleştiği program tarih oldu. Tarih programlarına 105 aday yerleşirken, bu bölümü 83 adayla Özel Eğitim Öğretmenliği takip etti.Sözel puan türünde ilk 1000’e giren 83 aday, eşit ağırlık puanıyla öğrenci alan hukuk programlarına yerleşti. Türk Dili ve Edebiyatına 48, İlahiyat programına ise 46 aday yerleşti.Yapay zeka programlarına yüksek başarı sıralamasından öğrenciYÖK’ün açıklamasına göre, 2026-YKS tercih kılavuzunda ilk kez yer alan ve farklı disiplinlerle yapay zekayı bir araya getiren programlar da yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan öğrenci aldı.Eşit ağırlıkta ilk 1000’e giren adaylardan 10’u İşletme ve Yapay Zeka programına yerleşti. Bu öğrencilerin 7’sinin ilk 500’de, birinin ise ilk 100’de bulunduğu belirtildi.Felsefe ve Yapay Zeka programını ilk 1000 içerisinden 3 öğrenci kazandı. Bu öğrencilerden 2’si ilk 500’de yer aldı.Sözel puan türünde ilk 1000’e giren adaylardan 3’ü İşletme ve Yapay Zeka, 2’si Felsefe ve Yapay Zeka, 2’si ise Tarih ve Yapay Zeka programlarını kazandı.Sayısal puan türünde ilk 1000’e giren 9 aday da Yapay Zeka Mühendisliğine yerleşti.Siber güvenliğe ilk 150’den öğrenci yerleştiYÖK’ün dijital dönüşüm ve istihdam odaklı yeni programları arasında bulunan Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü de yüksek başarı sıralamasından öğrenci aldı.TYT puan türünde ilk 1000’de, eşit ağırlık puan türünde ise ilk 150’de yer alan bir aday, Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü programına yerleşti.YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, istihdam odaklı ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni programların öğrencilerin tercihlerine güçlü biçimde yansıdığını belirtti.Teknolojik dönüşümün yükseköğretimde yeni bir program ve insan kaynağı planlamasını zorunlu kıldığını ifade eden Özvar, programların Türkiye’nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları ve dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillendirildiğini kaydetti.Özvar, yeni programlara gösterilen ilgiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:"İlk kez öğrenci alan programlarımızın daha ilk yıldan ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000'deki gençlerimizin tercihlerinde yer bulması son derece kıymetli. Bu tablo, gençlerimizin dünyadaki değişimi çok iyi okuduğunu, geleceğin hangi alanlarda şekilleneceğini gördüğünü ortaya koyuyor."Üniversite programlarının değişen dünyaya ve istihdam piyasasına daha hızlı uyum sağlamasını hedeflediklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:"Biz gençlerimizi yalnızca bugünün işlerine hazırlayan bir yükseköğretim sistemiyle yetinmek istemiyoruz. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmayı hedefliyoruz. İstihdamla bağı güçlü, teknolojik dönüşümü yakalayan ve ülkemizin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren yeni programları yükseköğretim sistemimize kazandırmaya devam edeceğiz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kyk-yurt-ucretlerine-zam-geldi-yeni-fiyat-belli-oldu-1108393256.html

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yks 2025, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), sınav