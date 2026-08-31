https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/yeni-arastirma-tatlandiricilarin-etkisi-nesiller-boyu-surebilir-1108381017.html
Yeni araştırma: Tatlandırıcıların etkisi nesiller boyu sürebilir
Yeni araştırma: Tatlandırıcıların etkisi nesiller boyu sürebilir
Sputnik Türkiye
Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T18:37+0300
2026-08-31T18:37+0300
2026-08-31T18:37+0300
sağlik
yapay tatlandırıcı
diyabet
bağırsak
bakteri
metabolizma
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Şili Üniversitesi araştırmacıları, özellikle şekersiz ve düşük kalorili yiyecek ve içeceklerde şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların uzun vadeli etkilerini fareler üzerinde inceledi. Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, yaygın tatlandırıcılardan sukraloz ve stevia kullanıldı.Araştırmada 47 fare üç gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su verilirken diğer iki gruba insanların normal beslenme sırasında tüketebileceği miktarlara yakın seviyelerde sukraloz veya stevia içeren su verildi.Araştırmacılar daha sonra fareleri iki nesil boyunca çoğalttı. İlk farelerin aksine sonraki iki nesle hiçbir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen ilk grupta ortaya çıkan bazı değişikliklerin yavrularda ve hatta ikinci nesilde de görüldüğü belirlendi.Birçok organda etkileri görüldüAraştırmacılar farelerin kan şekerini düzenleme yeteneğini, bağırsak bakterilerini ve metabolizma ile iltihaplanmayla bağlantılı bazı genleri inceledi.Sukraloz tüketen farelerin ilk nesil erkek yavrularında kan şekerinin işlenmesinde bozulma belirtileri görüldü. İkinci nesilde ise sukraloz grubunun erkek torunlarında ve stevia grubunun dişi torunlarında açlık kan şekeri daha yüksek bulundu.Her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği görüldü. Aynı zamanda bu bakterilerin ürettiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli olan bazı yararlı maddelerin seviyeleri düştü. Bu düşüşün sonraki iki nesilde de devam ettiği tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Şili Üniversitesinden Dr. Francisca Concha Celume, görülen değişikliklerin metabolizma ve iltihaplanmayla bağlantılı erken biyolojik işaretler olarak değerlendirilebileceğini belirtti.Farelerde diyabet gelişmediğini vurgulayan Concha Celume, değişikliklerin bazı koşullarda metabolik sorunlara yatkınlığı artırıp artırmayacağının daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.Sukralozun etkileri daha uzun sürdüİki tatlandırıcı arasında da dikkat çekici bir fark görüldü. Sukralozun etkileri steviaya kıyasla daha güçlü ve kalıcı oldu.Sukraloz verilen farelerde potansiyel olarak zararlı bazı bağırsak bakterileri artarken yararlı bazı bakteriler azaldı. Ayrıca iltihaplanmayla bağlantılı bazı genlerin faaliyetinin arttığı, metabolizmayla ilişkili bazı genlerin faaliyetinin ise azaldığı görüldü.Bu değişikliklerin bir kısmı, ilk farelerin sukraloz tüketmesinden iki nesil sonra bile tespit edildi. Stevia da bazı değişikliklere yol açtı ancak bunlar daha zayıf kaldı ve bir nesilden daha uzun süre devam etmedi.Araştırmacılar, çalışmanın fareler üzerinde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek aynı etkilerin insanlarda da ortaya çıkacağının henüz söylenemeyeceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/hafta-sonu-biraz-fazla-uyumak-kalbi-koruyabilir-arastirma-ideal-sureyi-acikladi-1108379047.html
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yapay tatlandırıcı, diyabet, bağırsak, bakteri, metabolizma
yapay tatlandırıcı, diyabet, bağırsak, bakteri, metabolizma
Yeni araştırma: Tatlandırıcıların etkisi nesiller boyu sürebilir
Şekersiz ve düşük kalorili ürünlerde kullanılan bazı tatlandırıcıların bağırsak ve metabolizma üzerindeki etkilerinin sonraki nesillere kadar uzanabileceği belirlendi. Fareler üzerinde yapılan araştırmada özellikle sukralozun etkileri daha uzun süre devam etti.
Şili Üniversitesi araştırmacıları, özellikle şekersiz ve düşük kalorili yiyecek ve içeceklerde şeker yerine kullanılan tatlandırıcıların uzun vadeli etkilerini fareler üzerinde inceledi. Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmada, yaygın tatlandırıcılardan sukraloz ve stevia kullanıldı.
Araştırmada 47 fare üç gruba ayrıldı. Bir gruba yalnızca su verilirken diğer iki gruba insanların normal beslenme sırasında tüketebileceği miktarlara yakın seviyelerde sukraloz veya stevia içeren su verildi.
Araştırmacılar daha sonra fareleri iki nesil boyunca çoğalttı. İlk farelerin aksine sonraki iki nesle hiçbir tatlandırıcı verilmedi. Buna rağmen ilk grupta ortaya çıkan bazı değişikliklerin yavrularda ve hatta ikinci nesilde de görüldüğü belirlendi.
Birçok organda etkileri görüldü
Araştırmacılar farelerin kan şekerini düzenleme yeteneğini, bağırsak bakterilerini ve metabolizma ile iltihaplanmayla bağlantılı bazı genleri inceledi.
Sukraloz tüketen farelerin ilk nesil erkek yavrularında kan şekerinin işlenmesinde bozulma belirtileri görüldü. İkinci nesilde ise sukraloz grubunun erkek torunlarında ve stevia grubunun dişi torunlarında açlık kan şekeri daha yüksek bulundu.
Her iki tatlandırıcının da bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiği görüldü. Aynı zamanda bu bakterilerin ürettiği ve bağırsak sağlığı açısından önemli olan bazı yararlı maddelerin seviyeleri düştü. Bu düşüşün sonraki iki nesilde de devam ettiği tespit edildi.
Araştırmanın başyazarı Şili Üniversitesinden Dr. Francisca Concha Celume, görülen değişikliklerin metabolizma ve iltihaplanmayla bağlantılı erken biyolojik işaretler olarak değerlendirilebileceğini belirtti.
Farelerde diyabet gelişmediğini vurgulayan Concha Celume, değişikliklerin bazı koşullarda metabolik sorunlara yatkınlığı artırıp artırmayacağının daha fazla araştırılması gerektiğini ifade etti.
Sukralozun etkileri daha uzun sürdü
İki tatlandırıcı arasında da dikkat çekici bir fark görüldü. Sukralozun etkileri steviaya kıyasla daha güçlü ve kalıcı oldu.
Sukraloz verilen farelerde potansiyel olarak zararlı bazı bağırsak bakterileri artarken yararlı bazı bakteriler azaldı. Ayrıca iltihaplanmayla bağlantılı bazı genlerin faaliyetinin arttığı, metabolizmayla ilişkili bazı genlerin faaliyetinin ise azaldığı görüldü.
Bu değişikliklerin bir kısmı, ilk farelerin sukraloz tüketmesinden iki nesil sonra bile tespit edildi. Stevia da bazı değişikliklere yol açtı ancak bunlar daha zayıf kaldı ve bir nesilden daha uzun süre devam etmedi.
Araştırmacılar, çalışmanın fareler üzerinde gerçekleştirildiğine dikkat çekerek aynı etkilerin insanlarda da ortaya çıkacağının henüz söylenemeyeceğini vurguladı.