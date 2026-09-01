https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/yeni-adli-yil-basladi-gozler-bu-kritik-davalara-cevrildi-1108390109.html

Yeni adli yıl başladı: Gözler bu kritik davalara çevrildi

Yeni adli yıl başladı: Gözler bu kritik davalara çevrildi

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yeni adli yıl bugün başladı. Adliyeler ve yüksek yargı organlarında yeni döneme girilirken kamuoyunun yakından izlediği çok sayıda dosya yeniden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T08:59+0300

2026-09-01T08:59+0300

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Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni adli yılın başlamasıyla birlikte gözler önümüzdeki aylarda görülecek kritik duruşmalara çevrildi.Yeni dönemde siyasi davalardan kamuoyunda uzun süredir tartışılan cinayet dosyalarına kadar çok sayıda yargılama süreci devam edecek. Eylül ayındaki duruşma takvimi ise Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasıyla başlayacak.İlk kritik tarih 3 EylülYeni adli yılın dikkat çeken ilk duruşmalarından biri 3 Eylül'de görülecek. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında yargılama süreci devam edecek.Bir diğer kritik tarih ise 16 Eylül olacak. CHP kurultayında şaibe olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının altıncı duruşması gerçekleştirilecek.Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davada ise yeni duruşma 22 Eylül'de görülecek.ABB konser harcamaları davası 16 Ekim'deYeni adli yılın yakından izlenecek dosyalarından biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin dava olacak.Toplam 14 sanığın yargılandığı davanın yeni duruşmasının 16 Ekim'de görülmesi planlanıyor.Umut Davası'nda gözler 2 Aralık'a çevrildiTürkiye'nin yakın siyasi tarihindeki faili meçhul cinayetleri kapsayan Umut Davası da yeni adli yılda devam edecek.Gazeteci Uğur Mumcu başta olmak üzere Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı'nın da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan dava, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.Mumcu ailesinin geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etmesinin ardından yeniden dikkatlerin çevrildiği davanın bir sonraki duruşması 2 Aralık'ta yapılacak.Mutlak butlan dosyası Yargıtay'ın gündemindeYeni adli yıl yalnızca ilk derece mahkemelerindeki kritik davalarla değil, Yargıtay'ın gündemindeki dosyalarla da dikkat çekiyor.Yüksek mahkemenin gündeminde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na dönüşüyle ilgili mutlak butlan dosyası bulunuyor.Dosya, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alınmıştı. Bundan sonraki aşamada tetkik hakimi tarafından hazırlanacak raporun heyete sunulması, ardından dosyanın esasına ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor.Yeni adli yıl boyunca verilecek kararlar ve kritik dosyalardaki gelişmeler, hem siyasi gündem hem de kamuoyunun yakından takip ettiği yargı süreçleri açısından dikkatle izlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gundem-zirve-erdogan-ile-aliyev-biskekte-gorustu-1108389224.html

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ayhan bora kaplan, aleyna çakır, sema esen, ankara, aralık, chp, abb, yargıtay, haberler