https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gundem-zirve-erdogan-ile-aliyev-biskekte-gorustu-1108389224.html

Gündem zirve: Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü

Gündem zirve: Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T08:19+0300

2026-09-01T08:19+0300

2026-09-01T08:19+0300

dünya

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

kırgızistan

bişkek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.Zirve kapsamındaki temaslarına başlayan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.İki liderin Bişkek'teki buluşması, Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği diplomatik temasların ilk dikkat çeken görüşmelerinden biri oldu.Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gözler Erdoğan'daŞanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi, bu yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncısı düzenlenen zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.Erdoğan'ın konuşmasının yanı sıra Bişkek'teki temasları da yakından izlenecek. Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.Erdoğan'ın Bişkek temasları sürecekErdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinin ardından zirve diplomasisini diğer liderlerle yapacağı temaslarla sürdürmesi bekleniyor.Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi, katılımcı ülkelerin liderlerini bir araya getirirken Erdoğan'ın zirvede vereceği mesajlar ve gerçekleştireceği ikili görüşmeler de ziyaretin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

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