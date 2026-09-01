https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/gundem-zirve-erdogan-ile-aliyev-biskekte-gorustu-1108389224.html
Gündem zirve: Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü
Gündem zirve: Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T08:19+0300
2026-09-01T08:19+0300
2026-09-01T08:19+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.Zirve kapsamındaki temaslarına başlayan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.İki liderin Bişkek'teki buluşması, Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği diplomatik temasların ilk dikkat çeken görüşmelerinden biri oldu.Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gözler Erdoğan'daŞanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi, bu yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncısı düzenlenen zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.Erdoğan'ın konuşmasının yanı sıra Bişkek'teki temasları da yakından izlenecek. Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.Erdoğan'ın Bişkek temasları sürecekErdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinin ardından zirve diplomasisini diğer liderlerle yapacağı temaslarla sürdürmesi bekleniyor.Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi, katılımcı ülkelerin liderlerini bir araya getirirken Erdoğan'ın zirvede vereceği mesajlar ve gerçekleştireceği ikili görüşmeler de ziyaretin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-venezuela-petrolu-abdye-beklenenden-cok-daha-erken-ulasabilir-1108388253.html
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şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, bişkek
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), kırgızistan, bişkek
Gündem zirve: Erdoğan ile Aliyev Bişkek'te görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan'ın zirvede konuşma yapması ve çok sayıda liderle görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 26'ncı Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.
Zirve kapsamındaki temaslarına başlayan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İki liderin Bişkek'teki buluşması, Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği diplomatik temasların ilk dikkat çeken görüşmelerinden biri oldu.
Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gözler Erdoğan'da
Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi, bu yıl Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26'ncısı düzenlenen zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.
Erdoğan'ın konuşmasının yanı sıra Bişkek'teki temasları da yakından izlenecek. Cumhurbaşkanı'nın ziyaret kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.
Erdoğan'ın Bişkek temasları sürecek
Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinin ardından zirve diplomasisini diğer liderlerle yapacağı temaslarla sürdürmesi bekleniyor.
Bişkek'teki ŞİÖ Zirvesi, katılımcı ülkelerin liderlerini bir araya getirirken Erdoğan'ın zirvede vereceği mesajlar ve gerçekleştireceği ikili görüşmeler de ziyaretin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.