https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/yargitaydan-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-yanlis-yakit-karari-1108394298.html

Yargıtay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yanlış yakıt kararı

Yargıtay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yanlış yakıt kararı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması nedeniyle oluşan zarara ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Yanlış yakıt... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T10:51+0300

2026-09-01T10:51+0300

2026-09-01T10:51+0300

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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, akaryakıt istasyonunda araca yanlış yakıt konulması sonucu meydana gelen zararın karşılanmasına ilişkin emsal nitelikte bir karara imza attı. Daire, yanlış yakıt verilmesinin ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu belirterek, tüketicinin uğradığı zarardan bayi ile dağıtıcı şirketin birlikte sorumlu olduğuna hükmetti.Kararda ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin de sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı belirtildi.Yanlış yakıt nedeniyle 59 bin 401 lira ödediDava süreci, İzmir’de bir tüketicinin aracına akaryakıt istasyonunda yanlış yakıt konulması üzerine başladı. Yanlış yakıt nedeniyle araçta arıza meydana geldi.Tüketici, aracının onarımı için 59 bin 401 lira ödedi ve uğradığı zararın karşılanması için başvuruda bulundu.Tüketici Hakem Heyeti tüketiciyi haklı bulduBaşvuruyu değerlendiren Tüketici Hakem Heyeti, tüketiciyi haklı buldu. Bunun üzerine dağıtıcı şirket karara itiraz etti.Dosyayı inceleyen İzmir 7. Tüketici Mahkemesi, zarardan dağıtıcı şirketin değil, yanlış yakıtı veren akaryakıt istasyonunun sorumlu olduğu gerekçesiyle Tüketici Hakem Heyeti kararını kaldırdı.Yargıtay mahkemenin kararını hukuka aykırı bulduAdalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin önüne geldi. Daire, İzmir 7. Tüketici Mahkemesinin kararını hukuka aykırı buldu.Yargıtay kararında, yanlış yakıt verilmesinin tüketicinin araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran ayıplı hizmet niteliğinde olduğu belirtildi.Bayi ve dağıtıcı şirket birlikte sorumluYargıtay, akaryakıt istasyonunun dağıtıcı şirketin bayisi olarak hizmet verdiğine dikkat çekerek, tüketicinin uğradığı zarardan yalnızca bayinin sorumlu tutulamayacağını bildirdi.Kararda, sağlayıcı konumundaki dağıtıcı şirket ile bayinin, ayıplı hizmetten ve bu hizmet nedeniyle meydana gelen zararlardan birlikte sorumlu olduğu vurgulandı.Yargıtay ayrıca dağıtıcı şirketin hizmetin ayıplı olduğunu bilmemesinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.Karar oy birliğiyle verildiYargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının başvurusunu kabul ederek İzmir 7. Tüketici Mahkemesinin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.

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