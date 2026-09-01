https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vladivostokta-dev-zirve-basladi-putin-kuresel-liderlerle-bir-araya-gelecek-1108389027.html

Vladivostok’ta dev zirve başladı: Putin küresel liderlerle bir araya gelecek

Vladivostok’ta dev zirve başladı: Putin küresel liderlerle bir araya gelecek

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok, bu yıl 11. kez düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 70 ülkeden 5 binin üzerinde... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T07:49+0300

2026-09-01T07:49+0300

2026-09-01T08:39+0300

ekonomi̇

rusya

vladivostok

doğu ekonomik forumu

uzak doğu federal üniversitesi

roskongress vakfı

asya-pasifik

vladimir putin

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Rusya Federasyonu Hükümeti desteğiyle Roskongress Vakfı tarafından Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen forum, 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Saha çalışmalarını ve bölgesel kalkınma projelerini yerinde incelemek üzere kente gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum kapsamında oldukça yoğun bir diplomasi maratonuna imza atacak. Çin, Moğolistan ve Endonezya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirmesi beklenen Putin, zirvenin en kritik etkinliği olan ana oturumuna liderlik edecek.Putin'in; Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Başkan Yardımcısı ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile aynı sahneyi paylaşacağı oturumda küresel ekonomiye dair geniş kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.5 ana başlıkta 100’den fazla oturumZirvede Çin, Hindistan, Moğolistan, Laos, Vietnam ve ASEAN ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden üst düzey temsilciler yer alıyor. 100'ü aşkın oturumun düzenleneceği forum programı şu 5 ana temaya dayanıyor:İş dünyası diyaloglarının yanı sıra forumun bu yılki teknoloji odağında sivil insansız hava araçları (İHA) ve otonom ulaşım sistemlerinin entegrasyonu yer alıyor.Kültür, inovasyon ve doğa bir aradaZirve kapsamında sadece ekonomi değil, sosyo-kültürel etkinlikler de öne çıkıyor. İnovasyon alanında yeni teknoloji projeleri sergilenirken; doğa koruma programları çerçevesinde düzenlenen ‘Şahin Günü’ forumunda yırtıcı kuş türlerinin korunmasına yönelik uluslararası paneller düzenlenecek.Sokak festivali konseptindeki ‘Uzak Doğu Sokağı’ sergisi ve kent genelinde düzenlenen ‘Vladivostok Sezonları’ kültür festivali ise forum katılımcılarına ve bölge halkına renkli anlar sunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rusya-arktik-bolgedeki-gerilimin-tirmandirilmasinin-sonuclari-konusunda-natoyu-uyardi-1108384860.html

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rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, uzak doğu federal üniversitesi, roskongress vakfı, asya-pasifik, vladimir putin