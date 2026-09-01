https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vladivostokta-dev-zirve-basladi-putin-kuresel-liderlerle-bir-araya-gelecek-1108389027.html
Vladivostok’ta dev zirve başladı: Putin küresel liderlerle bir araya gelecek
Vladivostok’ta dev zirve başladı: Putin küresel liderlerle bir araya gelecek
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok, bu yıl 11. kez düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 70 ülkeden 5 binin üzerinde... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T07:49+0300
2026-09-01T07:49+0300
2026-09-01T08:39+0300
ekonomi̇
rusya
vladivostok
doğu ekonomik forumu
uzak doğu federal üniversitesi
roskongress vakfı
asya-pasifik
vladimir putin
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Rusya Federasyonu Hükümeti desteğiyle Roskongress Vakfı tarafından Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen forum, 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.Saha çalışmalarını ve bölgesel kalkınma projelerini yerinde incelemek üzere kente gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum kapsamında oldukça yoğun bir diplomasi maratonuna imza atacak. Çin, Moğolistan ve Endonezya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirmesi beklenen Putin, zirvenin en kritik etkinliği olan ana oturumuna liderlik edecek.Putin'in; Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Başkan Yardımcısı ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile aynı sahneyi paylaşacağı oturumda küresel ekonomiye dair geniş kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.5 ana başlıkta 100’den fazla oturumZirvede Çin, Hindistan, Moğolistan, Laos, Vietnam ve ASEAN ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden üst düzey temsilciler yer alıyor. 100'ü aşkın oturumun düzenleneceği forum programı şu 5 ana temaya dayanıyor:İş dünyası diyaloglarının yanı sıra forumun bu yılki teknoloji odağında sivil insansız hava araçları (İHA) ve otonom ulaşım sistemlerinin entegrasyonu yer alıyor.Kültür, inovasyon ve doğa bir aradaZirve kapsamında sadece ekonomi değil, sosyo-kültürel etkinlikler de öne çıkıyor. İnovasyon alanında yeni teknoloji projeleri sergilenirken; doğa koruma programları çerçevesinde düzenlenen ‘Şahin Günü’ forumunda yırtıcı kuş türlerinin korunmasına yönelik uluslararası paneller düzenlenecek.Sokak festivali konseptindeki ‘Uzak Doğu Sokağı’ sergisi ve kent genelinde düzenlenen ‘Vladivostok Sezonları’ kültür festivali ise forum katılımcılarına ve bölge halkına renkli anlar sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rusya-arktik-bolgedeki-gerilimin-tirmandirilmasinin-sonuclari-konusunda-natoyu-uyardi-1108384860.html
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rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, uzak doğu federal üniversitesi, roskongress vakfı, asya-pasifik, vladimir putin
rusya, vladivostok, doğu ekonomik forumu, uzak doğu federal üniversitesi, roskongress vakfı, asya-pasifik, vladimir putin
Vladivostok’ta dev zirve başladı: Putin küresel liderlerle bir araya gelecek
07:49 01.09.2026 (güncellendi: 08:39 01.09.2026)
Rusya'nın Pasifik'e açılan kapısı Vladivostok, bu yıl 11. kez düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’na ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 70 ülkeden 5 binin üzerinde katılımın sağlandığı dev organizasyonda ana gündem maddesi bölgesel kalkınma ve Asya-Pasifik ortaklıkları.
Rusya Federasyonu Hükümeti desteğiyle Roskongress Vakfı tarafından Uzak Doğu Federal Üniversitesi kampüsünde düzenlenen forum, 1-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Saha çalışmalarını ve bölgesel kalkınma projelerini yerinde incelemek üzere kente gelecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, forum kapsamında oldukça yoğun bir diplomasi maratonuna imza atacak. Çin, Moğolistan ve Endonezya liderleriyle ikili temaslar gerçekleştirmesi beklenen Putin, zirvenin en kritik etkinliği olan ana oturumuna liderlik edecek.
Putin'in; Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Moğolistan Başbakanı Nyam-Osoryn Uchral, Myanmar Başkan Yardımcısı ve Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile aynı sahneyi paylaşacağı oturumda küresel ekonomiye dair geniş kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.
5 ana başlıkta 100’den fazla oturum
Zirvede Çin, Hindistan, Moğolistan, Laos, Vietnam ve ASEAN ülkeleri başta olmak üzere 70 ülkeden üst düzey temsilciler yer alıyor. 100'ü aşkın oturumun düzenleneceği forum programı şu 5 ana temaya dayanıyor:
Uzak Doğu'da Yaşamak ve Çalışmak Özel Yatırımları Çekme Mekanizmaları Uluslararası Etkileşim Kutbu Olarak Uzak Doğu Bugünün ve Geleceğin Teknolojileri Büyüyen Ekonomi İçin Lojistik ve Altyapı
İş dünyası diyaloglarının yanı sıra forumun bu yılki teknoloji odağında sivil insansız hava araçları (İHA) ve otonom ulaşım sistemlerinin entegrasyonu yer alıyor.
Kültür, inovasyon ve doğa bir arada
Zirve kapsamında sadece ekonomi değil, sosyo-kültürel etkinlikler de öne çıkıyor. İnovasyon alanında yeni teknoloji projeleri sergilenirken; doğa koruma programları çerçevesinde düzenlenen ‘Şahin Günü’ forumunda yırtıcı kuş türlerinin korunmasına yönelik uluslararası paneller düzenlenecek.
Sokak festivali konseptindeki ‘Uzak Doğu Sokağı’ sergisi ve kent genelinde düzenlenen ‘Vladivostok Sezonları’ kültür festivali ise forum katılımcılarına ve bölge halkına renkli anlar sunuyor.