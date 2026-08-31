https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rusya-arktik-bolgedeki-gerilimin-tirmandirilmasinin-sonuclari-konusunda-natoyu-uyardi-1108384860.html

‘Rusya, Arktik bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının sonuçları konusunda NATO’yu uyardı’

‘Rusya, Arktik bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının sonuçları konusunda NATO’yu uyardı’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ‘NATO’nun Arktik bölgeyi uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ ifadelerini yorumlayan uluslararası... 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T21:33+0300

2026-08-31T21:33+0300

2026-08-31T21:33+0300

görüş

rusya

nato

uzman

yorum

sergey lavrov

makale

abd

arktik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1f/1108384416_0:28:742:445_1920x0_80_0_0_07f748a63edd53f4692eec6ffc1d80e9.png

Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler ve Rusya meseleleri uzmanı Samir Ayoub, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yazdığı makalede ‘NATO’nun Arktik bölgeyi militarize ettiği ve uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ şeklindeki ifadelerini Sputnik’e yorumladı."Arktik bölge için verilen mücadele küresel sistemler arasında yoğun bir rekabet aşamasına girdi. Bir yandan uluslararası hukuka ve güç dengesine dayalı çok kutuplu bir dünya ortaya çıkarken, diğer yandan ABD liderliğindeki NATO hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Yeni sömürgeleştirme arayışındaki Batılı güçler için bu stratejik öneme sahip bölgeler ve deniz yolları hayati bir öncelik haline geldi" diye konuşan Ayoub, sözlerini şöyle sürdürdü:Günümüzde iklim değişikliği ve dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Arktik bölgenin değerinin hızla arttığını dile getiren Ayoub, "Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmalardevam ederken kutup rotaları Asya ve Avrupa arasında en kısa, ekonomik olarak en uygun ve nispeten güvenli ticaret koridoru haline geliyor. Buzların erimesi, muazzam mineral zenginliğine erişimi açarak, Arktik bölge dışındaki devletlerin bile dikkatini çekiyor" vurgusunu yaptı.Rusya'nın bölgedeki rolüne değinen Lübnanlı uzman, "Bu koşullarda Rusya, Arktik bölgeyi yalnızca uluslararası işbirliği için umut vadeden bir alan olarak değil, aynı zamanda egemenliğini koruma alanı olarak da görüyor. Moskova, her zaman tüm tarafların rızasıyla bölgede ortak kalkınma programlarını savunmuştur" diyerek, şöyle devam etti:Lübnanlı siyaset bilimci, "Bu nedenle Lavrov'un uyarısı her zamankinden daha geçerli. Arktik bugün bir yol ayrımında: Ortak refah için bir alan ya da küresel istikrarsızlığın yeni bir kaynağı olabilir. Kuzey Atlantik İttifakı bu enlemlere askeri bir çatışma getirirse, sonuçları kaçınılmaz olarak dünyanın tüm büyük ekonomilerini etkileyecek" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/lavrov-rusya-gecmiste-de-onde-gelen-bir-arktik-devleti-olmustur-gelecekte-de-olacak-1108353498.html

rusya

abd

arktik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, nato, uzman, yorum, sergey lavrov, makale, abd, arktik