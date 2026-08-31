https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/rusya-arktik-bolgedeki-gerilimin-tirmandirilmasinin-sonuclari-konusunda-natoyu-uyardi-1108384860.html
‘Rusya, Arktik bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının sonuçları konusunda NATO’yu uyardı’
‘Rusya, Arktik bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının sonuçları konusunda NATO’yu uyardı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ‘NATO’nun Arktik bölgeyi uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ ifadelerini yorumlayan uluslararası... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-31T21:33+0300
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Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler ve Rusya meseleleri uzmanı Samir Ayoub, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yazdığı makalede ‘NATO’nun Arktik bölgeyi militarize ettiği ve uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ şeklindeki ifadelerini Sputnik’e yorumladı."Arktik bölge için verilen mücadele küresel sistemler arasında yoğun bir rekabet aşamasına girdi. Bir yandan uluslararası hukuka ve güç dengesine dayalı çok kutuplu bir dünya ortaya çıkarken, diğer yandan ABD liderliğindeki NATO hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Yeni sömürgeleştirme arayışındaki Batılı güçler için bu stratejik öneme sahip bölgeler ve deniz yolları hayati bir öncelik haline geldi" diye konuşan Ayoub, sözlerini şöyle sürdürdü:Günümüzde iklim değişikliği ve dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Arktik bölgenin değerinin hızla arttığını dile getiren Ayoub, "Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmalardevam ederken kutup rotaları Asya ve Avrupa arasında en kısa, ekonomik olarak en uygun ve nispeten güvenli ticaret koridoru haline geliyor. Buzların erimesi, muazzam mineral zenginliğine erişimi açarak, Arktik bölge dışındaki devletlerin bile dikkatini çekiyor" vurgusunu yaptı.Rusya'nın bölgedeki rolüne değinen Lübnanlı uzman, "Bu koşullarda Rusya, Arktik bölgeyi yalnızca uluslararası işbirliği için umut vadeden bir alan olarak değil, aynı zamanda egemenliğini koruma alanı olarak da görüyor. Moskova, her zaman tüm tarafların rızasıyla bölgede ortak kalkınma programlarını savunmuştur" diyerek, şöyle devam etti:Lübnanlı siyaset bilimci, "Bu nedenle Lavrov'un uyarısı her zamankinden daha geçerli. Arktik bugün bir yol ayrımında: Ortak refah için bir alan ya da küresel istikrarsızlığın yeni bir kaynağı olabilir. Kuzey Atlantik İttifakı bu enlemlere askeri bir çatışma getirirse, sonuçları kaçınılmaz olarak dünyanın tüm büyük ekonomilerini etkileyecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/lavrov-rusya-gecmiste-de-onde-gelen-bir-arktik-devleti-olmustur-gelecekte-de-olacak-1108353498.html
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rusya, nato, uzman, yorum, sergey lavrov, makale, abd, arktik
rusya, nato, uzman, yorum, sergey lavrov, makale, abd, arktik
‘Rusya, Arktik bölgedeki gerilimin tırmandırılmasının sonuçları konusunda NATO’yu uyardı’
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ‘NATO’nun Arktik bölgeyi uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ ifadelerini yorumlayan uluslararası ilişkiler uzmanı Ayoub, bölge ile ilgili mücadelenin dünya sistemleri arasında yoğun rekabet aşamasına girdiğini ifade etti.
Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler ve Rusya meseleleri uzmanı Samir Ayoub, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un yazdığı makalede ‘NATO’nun Arktik bölgeyi militarize ettiği ve uluslararası gerilimlerin odak noktası haline getirdiği’ şeklindeki ifadelerini Sputnik’e yorumladı.
"Arktik bölge için verilen mücadele küresel sistemler arasında yoğun bir rekabet aşamasına girdi. Bir yandan uluslararası hukuka ve güç dengesine dayalı çok kutuplu bir dünya ortaya çıkarken, diğer yandan ABD liderliğindeki NATO hegemonyasını kurmaya çalışıyor. Yeni sömürgeleştirme arayışındaki Batılı güçler için bu stratejik öneme sahip bölgeler ve deniz yolları hayati bir öncelik haline geldi" diye konuşan Ayoub, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yeni ABD yönetiminin göreve gelmesi, bu zıtlaşmaya yeni bir ivme kazandırdı. ABD Başkanı'nın bölgenin önemi hakkındaki açıklamaları ve Grönland'ı satın alma yönünde geniş yankı uyandıran fikirleri, Washington'un kendi geleceğini güvence altına almak için Arktik bölgenin zenginliklerine el koymaya çalıştığını açıkça gösteriyor. Bu sadece toprak meselesi değil, aynı zamanda kritik bir jeopolitik dayanak noktası elde etme meselesi.
Günümüzde iklim değişikliği ve dünyanın diğer bölgelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Arktik bölgenin değerinin hızla arttığını dile getiren Ayoub, "Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmalardevam ederken kutup rotaları Asya ve Avrupa arasında en kısa, ekonomik olarak en uygun ve nispeten güvenli ticaret koridoru haline geliyor. Buzların erimesi, muazzam mineral zenginliğine erişimi açarak, Arktik bölge dışındaki devletlerin bile dikkatini çekiyor" vurgusunu yaptı.
Rusya'nın bölgedeki rolüne değinen Lübnanlı uzman, "Bu koşullarda Rusya, Arktik bölgeyi yalnızca uluslararası işbirliği için umut vadeden bir alan olarak değil, aynı zamanda egemenliğini koruma alanı olarak da görüyor. Moskova, her zaman tüm tarafların rızasıyla bölgede ortak kalkınma programlarını savunmuştur" diyerek, şöyle devam etti:
Ancak NATO'nun güç tehdidi altında şartlar dikte etme ve Rus sınırlarını kontrol etme girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Kuzey'in tam anlamıyla gelişmesi ancak karşılıklı saygı veya baskıya karşı kararlı bir direniş yoluyla mümkündür.
Lübnanlı siyaset bilimci, "Bu nedenle Lavrov'un uyarısı her zamankinden daha geçerli. Arktik bugün bir yol ayrımında: Ortak refah için bir alan ya da küresel istikrarsızlığın yeni bir kaynağı olabilir. Kuzey Atlantik İttifakı bu enlemlere askeri bir çatışma getirirse, sonuçları kaçınılmaz olarak dünyanın tüm büyük ekonomilerini etkileyecek" ifadelerini kullandı.