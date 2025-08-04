https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/vedat-milor-acikladi-bir-daha-asla-gitmem-lezzet-her-seyi-affettirmez-1098344457.html
Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez
Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez
Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir restorana 'asla gitmeme' sebebi olarak güveninin sarsılması ve "aptal... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:45+0300
2025-08-04T10:45+0300
2025-08-04T10:45+0300
yaşam
vedat milor
vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı
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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada yaşadığı kötü deneyimle ilgili bilgi verdi. Milor, sürekli karşılaştığı durumu şu sözlerle ifade etti:En son İtalya'da iyi bilinen bir restorana gittiğini ifade eden Vedat Milor, çok özel bir karides cinsi olan kırmızı karides söylediğini, beğenmediğini daha sonra restoran sahibinden kendisine daha farklı bir cins karides getirildiğini öğrendi. Milor "yabancı, nasıl olursa yutar" diye farklı cins karides getirdiklerini vurgulayarak "Ama bir daha gitmem" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/gunay-teyze-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-1-milyonluk-soruyu-actirdi-1098343718.html
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vedat milor, vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı
vedat milor, vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı
Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir restorana 'asla gitmeme' sebebi olarak güveninin sarsılması ve "aptal yerine" konmak olduğunu belirtti. İtalya'da yaşadığı deneyimi anlatan Milor, özel bir karides cinsi ısmarladığını ancak yabancı "bilmez" diye başka bir tür getirdiklerini ifade etti.
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada yaşadığı kötü deneyimle ilgili bilgi verdi. Milor, sürekli karşılaştığı durumu şu sözlerle ifade etti:
"Yemeği sevebilirim, hatta çok beğenebilirim… Ama bir lokantaya 'Bir daha asla gitmem' dememe neden olacak tek bir şey var: Güvenimin sarsılması, aptal yerine konmak. Lezzet her şeyi affettirmez. Siz hangi durumda bir lokantayı gözden çıkarırsınız?"
En son İtalya'da iyi bilinen bir restorana gittiğini ifade eden Vedat Milor, çok özel bir karides cinsi olan kırmızı karides söylediğini, beğenmediğini daha sonra restoran sahibinden kendisine daha farklı bir cins karides getirildiğini öğrendi. Milor "yabancı, nasıl olursa yutar" diye farklı cins karides getirdiklerini vurgulayarak "Ama bir daha gitmem" dedi.