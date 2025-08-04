https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/vedat-milor-acikladi-bir-daha-asla-gitmem-lezzet-her-seyi-affettirmez-1098344457.html

Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez

Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez

Sputnik Türkiye

Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir restorana 'asla gitmeme' sebebi olarak güveninin sarsılması ve "aptal... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T10:45+0300

2025-08-04T10:45+0300

2025-08-04T10:45+0300

yaşam

vedat milor

vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı

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Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada yaşadığı kötü deneyimle ilgili bilgi verdi. Milor, sürekli karşılaştığı durumu şu sözlerle ifade etti:En son İtalya'da iyi bilinen bir restorana gittiğini ifade eden Vedat Milor, çok özel bir karides cinsi olan kırmızı karides söylediğini, beğenmediğini daha sonra restoran sahibinden kendisine daha farklı bir cins karides getirildiğini öğrendi. Milor "yabancı, nasıl olursa yutar" diye farklı cins karides getirdiklerini vurgulayarak "Ama bir daha gitmem" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

vedat milor, vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı