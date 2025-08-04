Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/vedat-milor-acikladi-bir-daha-asla-gitmem-lezzet-her-seyi-affettirmez-1098344457.html
Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez
Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez
Sputnik Türkiye
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir restorana 'asla gitmeme' sebebi olarak güveninin sarsılması ve "aptal... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:45+0300
2025-08-04T10:45+0300
yaşam
vedat milor
vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/04/1098344538_0:16:599:353_1920x0_80_0_0_a16e2e5265714bfdc3531cfe5bfd0cf3.jpg
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada yaşadığı kötü deneyimle ilgili bilgi verdi. Milor, sürekli karşılaştığı durumu şu sözlerle ifade etti:En son İtalya'da iyi bilinen bir restorana gittiğini ifade eden Vedat Milor, çok özel bir karides cinsi olan kırmızı karides söylediğini, beğenmediğini daha sonra restoran sahibinden kendisine daha farklı bir cins karides getirildiğini öğrendi. Milor "yabancı, nasıl olursa yutar" diye farklı cins karides getirdiklerini vurgulayarak "Ama bir daha gitmem" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/gunay-teyze-kim-milyoner-olmak-ister-yarismasinda-1-milyonluk-soruyu-actirdi-1098343718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/04/1098344538_0:0:599:450_1920x0_80_0_0_08d582eb74c0f417e6f5b599d21f40be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vedat milor, vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı
vedat milor, vedat milor'dan restoran sahiplerine uyarı

Vedat Milor açıkladı: Bir daha asla gitmem, lezzet her şeyi affettirmez

10:45 04.08.2025
© Fotoğraf : Vedat Milor sosyal medya hesabıVedat Milor
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© Fotoğraf : Vedat Milor sosyal medya hesabı
Abone ol
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında bir restorana 'asla gitmeme' sebebi olarak güveninin sarsılması ve "aptal yerine" konmak olduğunu belirtti. İtalya'da yaşadığı deneyimi anlatan Milor, özel bir karides cinsi ısmarladığını ancak yabancı "bilmez" diye başka bir tür getirdiklerini ifade etti.
Ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada yaşadığı kötü deneyimle ilgili bilgi verdi. Milor, sürekli karşılaştığı durumu şu sözlerle ifade etti:

"Yemeği sevebilirim, hatta çok beğenebilirim… Ama bir lokantaya 'Bir daha asla gitmem' dememe neden olacak tek bir şey var: Güvenimin sarsılması, aptal yerine konmak. Lezzet her şeyi affettirmez. Siz hangi durumda bir lokantayı gözden çıkarırsınız?"

En son İtalya'da iyi bilinen bir restorana gittiğini ifade eden Vedat Milor, çok özel bir karides cinsi olan kırmızı karides söylediğini, beğenmediğini daha sonra restoran sahibinden kendisine daha farklı bir cins karides getirildiğini öğrendi. Milor "yabancı, nasıl olursa yutar" diye farklı cins karides getirdiklerini vurgulayarak "Ama bir daha gitmem" dedi.
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruyu açtırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
YAŞAM
Günay Teyze, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала