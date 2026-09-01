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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-bir-yanda-37-derece-bir-yanda-saganak-bekleniyor-1108389567.html
Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bir yanda 37 derece, bir yanda sağanak bekleniyor
Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bir yanda 37 derece, bir yanda sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji son hava tahminini yayımladı. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak beklenirken İstanbul 30, İzmir 35, Ankara 30 dereceyi görecek.
2026-09-01T08:33+0300
2026-09-01T08:34+0300
yaşam
doğu anadolu
doğu karadeniz
ankara
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyorMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji tarafından yayımlanmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.İstanbul 30, İzmir 35, Ankara 30 dereceMarmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 30, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde 33 derece olması tahmin ediliyor.Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklık 35, Denizli'de 37, Uşak'ta ise 31 dereceye ulaşacak.İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Konya'da 30, Eskişehir'de 31, Nevşehir'de ise 26 derece bekleniyor.Akdeniz'de Toroslar için sağanak tahminiAkdeniz Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin iç ve doğu kesimlerinde zamanla bulutluluk artarken öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 35, Antalya'da 36, Burdur'da 33, Hatay'da ise 30 derece olması öngörülüyor.Karadeniz'de yağmur, pus ve sis bekleniyorBatı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçmesi beklenirken Bolu'da sıcaklık 28, Düzce'de 29, Sinop'ta 28 ve Zonguldak'ta 26 derece olacak.Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Rize'de gün boyunca, Samsun ve Trabzon'da ise öğleden sonra yağış tahmin ediliyor. Her üç kentte de en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakDoğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Erzurum'da 24, Kars'ta 22, Van'da 25 derece beklenirken bu kentlerde yağış görülecek. Malatya'da ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 32 dereceye çıkması bekleniyor.Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 36, Gaziantep'te 34, Mardin'de ise 32 derece olarak tahmin ediliyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağış sırasında görüş mesafesinin düşebileceği tahmin ediliyor.Marmara parçalı ve az bulutlu, Ege ile Akdeniz ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olacak. Van Gölü'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağış sırasında görüşün orta seviyeye düşebileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/filenin-sultanlari-ceyrek-final-icin-azerbaycan-karsisinda-mac-saat-kacta-1108389383.html
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doğu anadolu, doğu karadeniz, ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
doğu anadolu, doğu karadeniz, ankara, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bir yanda 37 derece, bir yanda sağanak bekleniyor

08:33 01.09.2026 (güncellendi: 08:34 01.09.2026)
© Cemal Yurttaşİstanbul yağmur
İstanbul yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Cemal Yurttaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahminini yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkisini sürdürürken Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 30, İzmir'de 35, Ankara'da ise 30 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

İstanbul 30, İzmir 35, Ankara 30 derece

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklığının İstanbul'da 30, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde 33 derece olması tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. İzmir ve Muğla'da sıcaklık 35, Denizli'de 37, Uşak'ta ise 31 dereceye ulaşacak.
İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ankara ve Konya'da 30, Eskişehir'de 31, Nevşehir'de ise 26 derece bekleniyor.

Akdeniz'de Toroslar için sağanak tahmini

Akdeniz Bölgesi'nde hava genel olarak az bulutlu ve açık olacak. Bölgenin iç ve doğu kesimlerinde zamanla bulutluluk artarken öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklığının Adana'da 35, Antalya'da 36, Burdur'da 33, Hatay'da ise 30 derece olması öngörülüyor.

Karadeniz'de yağmur, pus ve sis bekleniyor

Batı Karadeniz'in parçalı bulutlu geçmesi beklenirken Bolu'da sıcaklık 28, Düzce'de 29, Sinop'ta 28 ve Zonguldak'ta 26 derece olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rize'de gün boyunca, Samsun ve Trabzon'da ise öğleden sonra yağış tahmin ediliyor. Her üç kentte de en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor. Bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek.

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak

Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Erzurum'da 24, Kars'ta 22, Van'da 25 derece beklenirken bu kentlerde yağış görülecek. Malatya'da ise parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 32 dereceye çıkması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 36, Gaziantep'te 34, Mardin'de ise 32 derece olarak tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor

Meteoroloji'nin deniz tahminlerine göre fırtına beklenmiyor. Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağış sırasında görüş mesafesinin düşebileceği tahmin ediliyor.
Marmara parçalı ve az bulutlu, Ege ile Akdeniz ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olacak. Van Gölü'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken yağış sırasında görüşün orta seviyeye düşebileceği öngörülüyor.
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