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Filenin Sultanları çeyrek final için Azerbaycan karşısında: Maç saat kaçta?
Filenin Sultanları çeyrek final için Azerbaycan karşısında: Maç saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19.00'daki kritik maçı kazanan çeyrek finale çıkacak.
2026-09-01T08:29+0300
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letonya
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CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları, çeyrek final bileti için Azerbaycan karşısına çıkacak.İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.Mücadelede Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou hakem olarak görev yapacak.Milli takım grubu ikinci sırada tamamladıA Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya karşısında galibiyet elde etti.Ay-yıldızlı ekip, grubun son karşılaşmasında ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.Azerbaycan 5 maçta 3 galibiyet aldıTürkiye'nin rakibi Azerbaycan ise Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti.Azerbaycan, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederek grubunu üçüncü sırada tamamladı ve son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.Kazanan takım çeyrek finale yükselecek: Maç saat kaçta?İki takım açısından da turnuvanın devamı için büyük önem taşıyan karşılaşmada hata payı bulunmuyor. Türkiye-Azerbaycan maçını kazanan ekip doğrudan çeyrek finale yükselecek, kaybeden taraf ise Avrupa Şampiyonası'na veda edecek.Filenin Sultanları'nın çeyrek final mücadelesi bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
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filenin sultanları, trt, letonya, azerbaycan
filenin sultanları, trt, letonya, azerbaycan

Filenin Sultanları çeyrek final için Azerbaycan karşısında: Maç saat kaçta?

08:29 01.09.2026 (güncellendi: 08:30 01.09.2026)
© AA / Mehmet Murat ÖnelFilenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki üçüncü etap mücadelesine başlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Mehmet Murat Önel
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kritik maça çıkıyor. Filenin Sultanları, bugün saat 19.00'da İstanbul'da Azerbaycan ile karşılaşacak. TRT 1'den canlı yayımlanacak mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen Filenin Sultanları, çeyrek final bileti için Azerbaycan karşısına çıkacak.
İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Mücadelede Sırbistan Voleybol Federasyonundan Predrag Balandzic ile Yunanistan Voleybol Federasyonundan Theodora Kyriopoulou hakem olarak görev yapacak.

Milli takım grubu ikinci sırada tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı A Grubu'nda Slovenya, Letonya, Macaristan ve Almanya karşısında galibiyet elde etti.
Ay-yıldızlı ekip, grubun son karşılaşmasında ise Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla grup aşamasını ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Azerbaycan ile eşleşti.

Azerbaycan 5 maçta 3 galibiyet aldı

Türkiye'nin rakibi Azerbaycan ise Belçika, Hollanda, Portekiz, Romanya ve İspanya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele etti.
Azerbaycan, oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet elde ederek grubunu üçüncü sırada tamamladı ve son 16 turunda Türkiye'nin rakibi oldu.

Kazanan takım çeyrek finale yükselecek: Maç saat kaçta?

İki takım açısından da turnuvanın devamı için büyük önem taşıyan karşılaşmada hata payı bulunmuyor. Türkiye-Azerbaycan maçını kazanan ekip doğrudan çeyrek finale yükselecek, kaybeden taraf ise Avrupa Şampiyonası'na veda edecek.
Filenin Sultanları'nın çeyrek final mücadelesi bugün saat 19.00'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.
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