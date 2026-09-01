https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-venezuela-petrolu-abdye-beklenenden-cok-daha-erken-ulasabilir-1108388253.html
Trump: Venezuela petrolü ABD’ye beklenenden çok daha erken ulaşabilir
Trump: Venezuela petrolü ABD’ye beklenenden çok daha erken ulaşabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yapılan yeni ve geniş kapsamlı petrol anlaşması kapsamında ülkenin petrolünün ABD pazarına iki ila üç yıl içinde, hatta... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T03:25+0300
2026-09-01T03:25+0300
2026-09-01T03:25+0300
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abd
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni ve büyük ölçekli bir anlaşma kapsamında Venezuela'dan ABD pazarına petrol tedarikinin iki ila üç yıl içinde, hatta daha da kısa sürede başlayabileceğini söyledi.Trump, Oval Ofis'te gazetecilere Venezuela petrolünün ABD'ye ne zaman akmaya başlayacağı sorusuna, şu yanıtı verdi:Trump daha sonra, Caracas ile yapılan anlaşma kapsamında Venezuela'dan alınan petrolün, seviyesi 40 yılı aşkın süredir en düşük seviyesine (1982-1983'ten beri) düşmüş ve şu anda 290 milyon varilin altında olan ABD Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için kullanılacağını da söyledi.Daha önce Trump, ABD'nin Güney Amerika ülkesinin kanıtlanmış petrol rezervlerinin 65 milyar varilden fazlasının kontrolünü ele geçirdiği Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasının' tamamlandığını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-her-gece-ortalama-30-gemi-hurmuz-bogazindan-geciyor-1108386217.html
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abd, donald trump, venezuela, caracas
Trump: Venezuela petrolü ABD’ye beklenenden çok daha erken ulaşabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile yapılan yeni ve geniş kapsamlı petrol anlaşması kapsamında ülkenin petrolünün ABD pazarına iki ila üç yıl içinde, hatta daha kısa sürede ulaşabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni ve büyük ölçekli bir anlaşma kapsamında Venezuela'dan ABD pazarına petrol tedarikinin iki ila üç yıl içinde, hatta daha da kısa sürede başlayabileceğini söyledi.
Trump, Oval Ofis'te gazetecilere Venezuela petrolünün ABD'ye ne zaman akmaya başlayacağı sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Süreç hızlı işleyecek; analitik tahminlerin öngördüğünden çok daha hızlı. İki, üç yıl diyorlar. Ancak iki yıl dediğiniz, bilirsiniz, kısa bir süre."
Trump daha sonra, Caracas ile yapılan anlaşma kapsamında Venezuela'dan alınan petrolün, seviyesi 40 yılı aşkın süredir en düşük seviyesine (1982-1983'ten beri) düşmüş ve şu anda 290 milyon varilin altında olan ABD Stratejik Petrol Rezervini yenilemek için kullanılacağını da söyledi.
Daha önce Trump, ABD'nin Güney Amerika ülkesinin kanıtlanmış petrol rezervlerinin 65 milyar varilden fazlasının kontrolünü ele geçirdiği Venezuela ile 'dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasının' tamamlandığını duyurmuştu.