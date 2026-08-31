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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-her-gece-ortalama-30-gemi-hurmuz-bogazindan-geciyor-1108386217.html
Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor
Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu ve her gece yaklaşık 30 geminin boğazdan geçtiğini iddia etti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T23:28+0300
2026-08-31T23:29+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
donald trump
i̇ran
abd
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan her gece ortalama 30 geminin geçtiğini öne sürdü.Trump gazetecilere, "Bildiğiniz gibi, dün gece donanmanın yardımıyla çok sayıda gemi geçti ve gecede ortalama 30 gemi geçiyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/pezeskiyandan-mekke-savunma-anlasmasina-destek-1108385124.html
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hürmüz boğazı, donald trump, i̇ran, abd
hürmüz boğazı, donald trump, i̇ran, abd

Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

23:28 31.08.2026 (güncellendi: 23:29 31.08.2026)
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2026
© AA / Celal Güneş
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu ve her gece yaklaşık 30 geminin boğazdan geçtiğini iddia etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan her gece ortalama 30 geminin geçtiğini öne sürdü.
Trump gazetecilere, "Bildiğiniz gibi, dün gece donanmanın yardımıyla çok sayıda gemi geçti ve gecede ortalama 30 gemi geçiyor" dedi.
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