https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/trump-her-gece-ortalama-30-gemi-hurmuz-bogazindan-geciyor-1108386217.html

Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Trump: Her gece ortalama 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok iyi durumda olduğunu ve her gece yaklaşık 30 geminin boğazdan geçtiğini iddia etti. 31.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-31T23:28+0300

2026-08-31T23:28+0300

2026-08-31T23:29+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

donald trump

i̇ran

abd

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan her gece ortalama 30 geminin geçtiğini öne sürdü.Trump gazetecilere, "Bildiğiniz gibi, dün gece donanmanın yardımıyla çok sayıda gemi geçti ve gecede ortalama 30 gemi geçiyor" dedi.

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hürmüz boğazı

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hürmüz boğazı, donald trump, i̇ran, abd