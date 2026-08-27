https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html

Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti

Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

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spor

fatih tekke

trabzonspor

ferencvaros

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

uefa avrupa konferans ligi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından basın açıklaması yaptı.Tekke, "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermeye biraz hakkım olsun" ifadelerini kullandı.Tekke'nin istifa kararı, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1108305232.html

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fatih tekke, trabzonspor, ferencvaros, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi