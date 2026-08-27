https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T23:53+0300
2026-08-27T23:53+0300
2026-08-28T00:08+0300
spor
fatih tekke
trabzonspor
ferencvaros
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
uefa avrupa konferans ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107569174_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e72162c0e470ea57268c7be48305f619.jpg
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından basın açıklaması yaptı.Tekke, "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermeye biraz hakkım olsun" ifadelerini kullandı.Tekke'nin istifa kararı, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1108305232.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107569174_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d3d330c5c74d6320adeb22225b54ed6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fatih tekke, trabzonspor, ferencvaros, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
fatih tekke, trabzonspor, ferencvaros, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
23:53 27.08.2026 (güncellendi: 00:08 28.08.2026)
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından basın açıklaması yaptı.
Tekke, "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermeye biraz hakkım olsun" ifadelerini kullandı.
Tekke'nin istifa kararı, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından geldi.