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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/fatih-tekke-trabzonspordaki-gorevinden-istifa-etti-1108305363.html
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından basın açıklaması yaptı.Tekke, "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermeye biraz hakkım olsun" ifadelerini kullandı.Tekke'nin istifa kararı, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/trabzonspor-uefa-avrupa-ligine-veda-etti-1108305232.html
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fatih tekke, trabzonspor, ferencvaros, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi
fatih tekke, trabzonspor, ferencvaros, avrupa ligi, uefa avrupa ligi, uefa avrupa konferans ligi

Fatih Tekke, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti

23:53 27.08.2026 (güncellendi: 00:08 28.08.2026)
© Hasan TaşcanTrabzonspor - Eintracht Frankfurt
Trabzonspor - Eintracht Frankfurt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© Hasan Taşcan
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından basın açıklaması yaptı.
Tekke, "Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermeye biraz hakkım olsun" ifadelerini kullandı.
Tekke'nin istifa kararı, Trabzonspor'un Ferencvaros'a 4-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından geldi.
Ferencvaros - Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
SPOR
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
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