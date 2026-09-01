https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trabzonspor-taraftarlarini-tasiyan-otobuse-tasli-saldiri-diyarbakir-valiliginden-aciklama-yapildi-1108387031.html
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı: Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı: Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı
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Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse Ergani ilçesinden geçişi sırasında gerçekleştirilen taşlı saldırının Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T00:20+0300
2026-09-01T00:20+0300
2026-09-01T00:20+0300
spor
trabzonspor
amed sportif faaliyetler
diyarbakır valiliği
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Diyarbakır Valiliğin'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Olayın ardından kısa süreli arbede yaşandığı kaydedildi.Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/amed-sportif-faaliyetler-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1108386627.html
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trabzonspor, amed sportif faaliyetler, diyarbakır valiliği
trabzonspor, amed sportif faaliyetler, diyarbakır valiliği
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse taşlı saldırı: Diyarbakır Valiliği'nden açıklama yapıldı
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüse Ergani ilçesinden geçişi sırasında gerçekleştirilen taşlı saldırının Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğini belirtti.
Diyarbakır Valiliğin'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor karşılaşması için Diyarbakır'a gelen Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüslerden birine Ergani ilçesinden geçişi sırasında taşlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Olayın ardından kısa süreli arbede yaşandığı kaydedildi.
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Olayda bir otobüsün camında hasar meydana gelmiştir. Alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetlerimizin ivedi müdahalesiyle olay kısa sürede kontrol altına alınmış, herhangi bir büyümeye meydan verilmeden taraftarların güvenli şekilde yollarına devam etmeleri sağlanmıştır.
Tamamen münferit nitelikte olan bu hadisenin hiçbir şekilde Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Futbolun, şehirler ve camialar arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendiren bir ortak değer olduğuna inanıyoruz. Yaşanan münferit hadiseden etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.