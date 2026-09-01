https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/times-meydaninda-bicakli-saldiri-1-kisi-oldu-saldirgan-vuruldu-1108396840.html

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, saldırgan vuruldu

Times Meydanı'nda bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, saldırgan vuruldu

Sputnik Türkiye

New York'un simgesi Times Meydanı'nda dün iki kişiyi sebepsiz yere bıçaklayarak bir kadının ölümüne yol açan 49 yaşındaki saldırgan, polisin "teslim ol"... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:53+0300

2026-09-01T11:53+0300

2026-09-01T11:53+0300

dünya

nypd

times meydanı

new york

abd

yılsonu2026

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101914/50/1019145000_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6afbf0b24cb8438a23ec63d02bafa8d2.jpg

Dünyanın en kalabalık turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan New York Times Meydanı, dün güpegündüz yaşanan kanlı bir saldırıyla sarsıldı. Yaya geçidinde çevredekileri rastgele hedef alan bıçaklı saldırgan, bir kadını hayatından koparırken bir erkeği de yaraladı. Olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu, teslim olmayı reddeden saldırgan vurularak öldürüldü.Kalabalığın ortasında sebepsiz saldırıOlay, 31 Ağustos günü yerel saatle 16.30 sularında Times Meydanı'ndaki yaya geçidinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kimliği 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak belirlenen kadının, etraftaki insanlara rastgele ve hiçbir gerekçe olmaksızın bıçakla saldırdığı saptandı.Saldırganın bıçak darbelerine maruz kalan 32 yaşındaki bir kadın, karnından aldığı ağır yaralarla acil olarak hastaneye kaldırıldı; ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 68 yaşındaki bir erkeğin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.Elektroşok i̇şe yaramadı: Polis ateş açtıSaldırı ihbarıyla bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri, elindeki bıçakla çevreye tehdit savurmayı sürdüren Cisneros'a defalarca silahını bırakması yönünde ihtarda bulundu. Ancak saldırgan, uyarılara kayıtsız kalarak direnmeye devam etti. Memurların kullandığı elektroşok cihazının (Taser) etkisiz kalması üzerine durum daha da kritik bir hal aldı.Vücut kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, Cisneros'un vurulmadan hemen önce polise "Hiçbir şey düşürmeyeceğim, ikinizi de öldürmeyi tercih ederim" diyerek meydan okuduğunu açıkladı. Bunun üzerine polis memurları, çevredeki kalabalığın can güvenliğini sağlamak amacıyla ateş açarak saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdi.Yetkililerden açıklama: Terör bağlantısı yokNYPD kayıtlarında belgelenmiş akıl sağlığı geçmişi bulunduğu tespit edilen saldırgan hakkında açıklama yapan NYPD Komiseri Jessica Tisch, saldırıyı "tamamen rastgele, anlamsız ve sebepsiz bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi. Tisch, polis memurlarının etraflarında yüzlerce masum insan varken hızla gelişen ölümcül bir tehdide karşı doğru prosedürü uyguladığını vurguladı.New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de polisin ölümcül güç kullanımını savunarak facianın büyümesini engelleyen emniyet güçlerine teşekkür etti. Olayın herhangi bir terör bağlantısı taşımadığı ifade edilirken, memurların karıştığı silahlı olaylar protokolü çerçevesinde resmi soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hakliyken-haksiz-duruma-dustu-aldatildigini-robot-supurge-ile-yakalan-kocaya-5-ay-hapis-cezasi-1108395988.html

times meydanı

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nypd, times meydanı, new york, abd, yılsonu2026