https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/hakliyken-haksiz-duruma-dustu-aldatildigini-robot-supurge-ile-yakalan-kocaya-5-ay-hapis-cezasi-1108395988.html

Haklıyken haksız duruma düştü: Aldatıldığını robot süpürge ile yakalan kocaya 5 ay hapis cezası verildi

Haklıyken haksız duruma düştü: Aldatıldığını robot süpürge ile yakalan kocaya 5 ay hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Tayvan'da eşinin kendisini aldattığını robot süpürgenin dahili kamerasıyla kaydedip mahkemeye sunan adam, özel hayatın gizliliğini ihlal gerekçesiyle 5 ay... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T11:36+0300

2026-09-01T11:36+0300

2026-09-01T11:36+0300

yaşam

taoyuan

haberler

tayvan

aldatma

aldatmak

aldatılmak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/15/1064846776_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_79e50de307aeaa96729345be36523ce5.jpg

Evdeki akıllı cihazların sınırları ve kişisel gizlilik arasındaki çizgi, akılalmaz bir adli vakayla yeniden gündeme geldi. Tayvan’ın Taoyuan kentinde yaşayan bir koca, eşinin sadakatinden şüphelenince evin içindeki robot süpürge kamerasını uzaktan gizli bir casus cihaz gibi kullandı. İhaneti saniye saniye kaydederek tazminat davası açan adam, mahkemeyi kazanmasına rağmen eşinin açtığı karşı dava sonucu özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.Tatil evindeki şüpheli diş fırçası i̇haneti ele verdi2021 yılında dünyaevine giren çiftin evliliği, birkaç yıl sonra kadının şüpheli hareketleriyle çatırdamaya başladı. Zamanlarının büyük kısmını ailelerinin yanında geçiren çift, belirli aralıklarla kendilerine ait tatil evine gidiyordu. Ancak Eylül 2023’te koca, tatil evinde kendilerine ait olmayan yabancı eşyalar ve şüpheli bir diş fırçası fark etti.Şüphelerini netleştirmek için güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük tarayan adam, yabancı bir erkeğin eşini eve bıraktığını ve geceyi içeride geçirdiğini tespit etti. Şüphelerinin somut bir gerçekliğe dönüştüğünü anlayan koca, kesin kanıt toplamak için akılalmaz bir plana başvurdu.2023 Noel arifesinde robot süpürgeyle canlı yayın tuzağıTarihler 2023 Noel Arifesini gösterdiğinde koca, tatil evinde bulunan akıllı robot süpürgeyi uzaktan cep telefonu uygulamasıyla aktif hale getirdi. Cihazın canlı video yayını üzerinden evi tarayan adam, eşini yabancı bir erkekle uygunsuz vaziyette yakaladı.Robotun kamerasından gelen canlı akışı kaydederek evi karış karış görüntüleyen koca, elde ettiği gizli video kayıtlarını delil gösterip Taoyuan Bölge Mahkemesi'nde 2 milyon Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 46.500 Sterlin) talebiyle boşanma ve tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti, görüntülerdeki kişilerin "sadece arkadaş" olamayacağına hükmederek aldatılan kocaya talep ettiği meblağın dörtte biri oranında tazminat ödenmesine karar verdi.Haklıyken hapse mahkum oldu: Gözetleme hakkı vermezTazminat davasını kaybeden kadın, hemen ardından kocasının kendisini ev içinde izinsiz ve çıplak vaziyette filme alarak yasa dışı delil topladığı gerekçesiyle ceza davası açtı. Koca, görüntüleri yalnızca ihaneti ispatlamak için kaydettiğini savunsa da mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı.Taoyuan Bölge Mahkemesi, aldatılma şüphesinin kişiye eşini gizlice gözetleme veya mahrem görüntülerini kaydetme hakkı tanımayacağını vurguladı. Ev içinde makul gizlilik beklentisinin çiğnendiğini belirten yargıç, kocayı 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın 150 bin NT$ (yaklaşık 3.500 Sterlin) adli para cezasına çevrilebileceği ve temyiz yolunun açık olduğu bildirildi. Hukukçular, teknolojik cihazlarla izinsiz elde edilen kayıtların haklı tarafı cezai sorumluluk altına sokabileceği konusunda uyarıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tir-dorsesinde-yakalanan-arif-kocabiyik-nereye-kacacaktin-sorusunu-yanitladi-1108394989.html

taoyuan

tayvan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taoyuan, haberler, tayvan, aldatma, aldatmak, aldatılmak