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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sivasta-bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-1108416368.html
Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti
Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sivas yöresine ait halay... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde Sivas ağırlaması halayı çekti.Gruplar halinde oynanan halay, renkli görüntülere sahne oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-dunyaya-kendimizi-duyurmak-istedik-1087611603.html
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sivas, türkiye, cumhuriyet meydanı, halay, milli, dans
sivas, türkiye, cumhuriyet meydanı, halay, milli, dans

Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti

22:51 01.09.2026
© AA / Serhat ZaferSivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti
Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 1058 kişi aynı anda halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Serhat Zafer
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Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sivas yöresine ait halay oynadı.
Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde Sivas ağırlaması halayı çekti.
Gruplar halinde oynanan halay, renkli görüntülere sahne oldu.
Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi kol kola girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
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Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
4 Eylül 2024, 02:16
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