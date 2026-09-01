https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sivasta-bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-1108416368.html
Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti
Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti
Sputnik Türkiye
Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sivas yöresine ait halay... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T22:51+0300
2026-09-01T22:51+0300
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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde Sivas ağırlaması halayı çekti.Gruplar halinde oynanan halay, renkli görüntülere sahne oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-dunyaya-kendimizi-duyurmak-istedik-1087611603.html
türki̇ye
sivas
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sivas, türkiye, cumhuriyet meydanı, halay, milli, dans
sivas, türkiye, cumhuriyet meydanı, halay, milli, dans
Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti
Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sivas yöresine ait halay oynadı.
Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde Sivas ağırlaması halayı çekti.
Gruplar halinde oynanan halay, renkli görüntülere sahne oldu.