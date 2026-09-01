https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sivasta-bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-1108416368.html

Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti

Sivas'ta bin 58 kişi aynı anda halay çekti

Sputnik Türkiye

Sivas'ta, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek Sivas yöresine ait halay... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

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Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.'Milli Mücadele'nin 107. yılı' yazılı tişörtler giyen bin 58 kişi, Cumhuriyet Meydanı'nda davul ve zurna eşliğinde Sivas ağırlaması halayı çekti.Gruplar halinde oynanan halay, renkli görüntülere sahne oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-dunyaya-kendimizi-duyurmak-istedik-1087611603.html

türki̇ye

sivas

cumhuriyet meydanı

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sivas, türkiye, cumhuriyet meydanı, halay, milli, dans