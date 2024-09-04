https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-dunyaya-kendimizi-duyurmak-istedik-1087611603.html
Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Sputnik Türkiye
Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinliği kapsamında bin 58 kişi halay çekti. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T02:16+0300
2024-09-04T02:16+0300
2024-09-04T02:16+0300
yaşam
sivas
sivas kongresi
halay
kutlama
yıl dönümü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087611411_0:327:2730:1863_1920x0_80_0_0_86d323bf13ea2cffc9c4d396c958f911.jpg
Sivas'ta, Sivas kongresinin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bin 58 kişi tarihi kent meydanında bir araya geldi. Bir araya gelen bin 58 kişi çok büyük bir halay halkası meydana getirerek Sivas kongresinin 105. yıl dönümünü kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan bin 58 kişinin organizesi, vatandaşların katılımıyla daha da genişledi. Katılımcılardan halay ekibiyle gelenler olduğu bilgisi aktarıldı. 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'Etkinlik hakkında gazetecilerle konuşan 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kotulukten-koruduguna-inanilan-tilsimli-mezar-tableti-bulundu-1087587795.html
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087611411_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_5f533c2145448e071bf5432c31f21507.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sivas, sivas kongresi, halay, kutlama, yıl dönümü
sivas, sivas kongresi, halay, kutlama, yıl dönümü
Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinliği kapsamında bin 58 kişi halay çekti.
Sivas'ta, Sivas kongresinin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bin 58 kişi tarihi kent meydanında bir araya geldi. Bir araya gelen bin 58 kişi çok büyük bir halay halkası meydana getirerek Sivas kongresinin 105. yıl dönümünü kutladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan bin 58 kişinin organizesi, vatandaşların katılımıyla daha da genişledi. Katılımcılardan halay ekibiyle gelenler olduğu bilgisi aktarıldı.
'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Etkinlik hakkında gazetecilerle konuşan 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.