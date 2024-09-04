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Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'
Sputnik Türkiye
Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinliği kapsamında bin 58 kişi halay çekti. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T02:16+0300
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yaşam
sivas
sivas kongresi
halay
kutlama
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Sivas'ta, Sivas kongresinin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bin 58 kişi tarihi kent meydanında bir araya geldi. Bir araya gelen bin 58 kişi çok büyük bir halay halkası meydana getirerek Sivas kongresinin 105. yıl dönümünü kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan bin 58 kişinin organizesi, vatandaşların katılımıyla daha da genişledi. Katılımcılardan halay ekibiyle gelenler olduğu bilgisi aktarıldı. 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'Etkinlik hakkında gazetecilerle konuşan 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.
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sivas, sivas kongresi, halay, kutlama, yıl dönümü
sivas, sivas kongresi, halay, kutlama, yıl dönümü

Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'

02:16 04.09.2024
© İHA / ENNUR ŞAHİN - FATMANUR AKKİŞİ-AW280281Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi kol kola girdi.
Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük halay halkalarından birini oluşturmak isteyen bin 58 kişi kol kola girdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© İHA / ENNUR ŞAHİN - FATMANUR AKKİŞİ-AW280281
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Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinliği kapsamında bin 58 kişi halay çekti.
Sivas'ta, Sivas kongresinin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bin 58 kişi tarihi kent meydanında bir araya geldi. Bir araya gelen bin 58 kişi çok büyük bir halay halkası meydana getirerek Sivas kongresinin 105. yıl dönümünü kutladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan bin 58 kişinin organizesi, vatandaşların katılımıyla daha da genişledi. Katılımcılardan halay ekibiyle gelenler olduğu bilgisi aktarıldı.

'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'

Etkinlik hakkında gazetecilerle konuşan 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.
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