https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/bin-58-kisi-ayni-anda-halay-cekti-dunyaya-kendimizi-duyurmak-istedik-1087611603.html

Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'

Bin 58 kişi aynı anda halay çekti: 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'

Sputnik Türkiye

Sivas kongresinin 105. yıl dönümü etkinliği kapsamında bin 58 kişi halay çekti. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T02:16+0300

2024-09-04T02:16+0300

2024-09-04T02:16+0300

yaşam

sivas

sivas kongresi

halay

kutlama

yıl dönümü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087611411_0:327:2730:1863_1920x0_80_0_0_86d323bf13ea2cffc9c4d396c958f911.jpg

Sivas'ta, Sivas kongresinin 105. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bin 58 kişi tarihi kent meydanında bir araya geldi. Bir araya gelen bin 58 kişi çok büyük bir halay halkası meydana getirerek Sivas kongresinin 105. yıl dönümünü kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlilerince sağlanan bin 58 kişinin organizesi, vatandaşların katılımıyla daha da genişledi. Katılımcılardan halay ekibiyle gelenler olduğu bilgisi aktarıldı. 'Dünyaya kendimizi duyurmak istedik'Etkinlik hakkında gazetecilerle konuşan 11 yaşındaki Batuhan Asanakut, “Sivas çok güzel bir şehir. Sivaslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Biz her şeyimizle tanınması gereken bir şehiriz. Dünyaya kendimizi duyurmak için bin elli sekiz kişi burada halay çektik. İnşallah seneye beş bin sekiz yüz elli sekiz kişiyle halay çekeriz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/kotulukten-koruduguna-inanilan-tilsimli-mezar-tableti-bulundu-1087587795.html

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, sivas kongresi, halay, kutlama, yıl dönümü