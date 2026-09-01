https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sgk-ev-arsa-ve-dukkan-satiyor-150den-fazla-gayrimenkul-satisa-cikti-1108401525.html

SGK ev, arsa ve dükkan satıyor: 150’den fazla gayrimenkul satışa çıktı

SGK ev, arsa ve dükkan satıyor: 150’den fazla gayrimenkul satışa çıktı

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetindeki 150’den fazla gayrimenkulü satışa çıkardı. Arsa, dükkan ve konutların yer aldığı taşınmazlar, 21-25 Eylül 2026... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:54+0300

2026-09-01T12:54+0300

2026-09-01T12:54+0300

türki̇ye

konut

sgk

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan 150’den fazla arsa, dükkan ve konutu satışa çıkardı. Gayrimenkullerin satışları, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.NTV'nin haberine göre, mülkiyeti SGK'ye ait ve tapu bilgileri ilanlarda yer alan gayrimenkullerin, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre ihale usulüyle satışları yapılacak.Arsa, dükkan ve konutlar satışa çıkarıldıSGK tarafından satışa sunulan gayrimenkuller arasında arsa, dükkan ve konutlar bulunuyor. İhaleler elektronik ortamda yapılacak.Satın alınmak istenen gayrimenkul için belirlenen teminat bedelinin nakit olması halinde tutarın tahsilata yetkili bankalara yatırılması gerekiyor.Teminatın, teminat mektubu olması halinde ise herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihindeki mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu olacak.Hangi teminatlar kabul edilecek?İhalelerde teminat olarak Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu kapsamında belirtilen tedavüldeki Türk parası kabul edilecek.Ayrıca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları da kullanılabilecek. Bunların dışında başka teminatlar kabul edilmeyecek.Kurum, isteklilerin beyanlarını esas alacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye katılamayacak veya yasaklanmış kişilerin ihaleyi kazanması ve bu durumun tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.SGK gayrimenkul ihalesine nasıl başvurulur?SGK gayrimenkul satış ihalelerine katılmak isteyenler, Elektronik Satış Portalı'na e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek.Başvurular, SGK'nin resmi internet sitesi sgk.gov.tr üzerinde “İhaleler” sekmesi altındaki “Gayrimenkul Satış İhaleleri” bölümünden veya SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilebilecek.Başvuru süresi geçince işlem yapılamayacakİhale için belirlenen başvuru bitiş tarihinden sonra yeni başvuru yapılamayacak. İhaleyi kazananların ihale bedelini peşin olarak SGK hesaplarına yatırması gerekecek.SGK'nin satışa çıkardığı arsa, dükkan ve konutlar için açık artırmalar 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/tbmmnin-acilmasina-bir-ay-var-yeni-yasal-duzenlemeler-icin-hazirliklar-basladi-1108399531.html

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