https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-gece-operasyonunun-hedeflerini-acikladi-1108390342.html
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki gece operasyonunun hedeflerini açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki gece operasyonunun hedeflerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna genelinde düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarında, savunma sanayisi ve enerji altyapısına ait... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:10+0300
2026-09-01T09:10+0300
2026-09-01T09:13+0300
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rusya savunma bakanlığı
nato
özel askeri harekat
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri fabrikalara ve liman altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamaya göre hedef alınan noktalar arasında şunlar yer aldı:Bakanlık açıklamasında, bu adımların karşı tarafın eylemlerine misilleme olarak atıldığı belirtilerek; Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerinin, sanayi tesislerinin ve depoların uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu İHA'larla hedef alınmaya devam edeceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vladivostokta-dev-zirve-basladi-putin-kuresel-liderlerle-bir-araya-gelecek-1108389027.html
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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, nato, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, nato, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki gece operasyonunun hedeflerini açıkladı
09:10 01.09.2026 (güncellendi: 09:13 01.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna genelinde düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarında, savunma sanayisi ve enerji altyapısına ait tesislerin hedef alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri fabrikalara ve liman altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamaya göre hedef alınan noktalar arasında şunlar yer aldı:
Kiev ve Kiev Bölgesi:
Füze, insansız hava aracı ve bunlara ait parçaların üretildiği savunma sanayisi tesisleri ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yakıt sağlayan enerji ve yakıt kompleksi tesisleri.
Odesa Bölgesi:
Askeri mühimmat, lojistik malzemeler ve akaryakıt depolarının yer aldığı limanlar ve altyapı tesisleri.
Bakanlık açıklamasında, bu adımların karşı tarafın eylemlerine misilleme olarak atıldığı belirtilerek; Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerinin, sanayi tesislerinin ve depoların uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu İHA'larla hedef alınmaya devam edeceği ifade edildi.