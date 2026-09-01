https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-gece-operasyonunun-hedeflerini-acikladi-1108390342.html

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki gece operasyonunun hedeflerini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki gece operasyonunun hedeflerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Ukrayna genelinde düzenlenen füze ve insansız hava aracı saldırılarında, savunma sanayisi ve enerji altyapısına ait... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:10+0300

2026-09-01T09:10+0300

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özel askeri harekat

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gece saatlerinde Ukrayna'daki askeri fabrikalara ve liman altyapısına yönelik geniş kapsamlı bir saldırı operasyonu gerçekleştirdiği bildirildi.Açıklamaya göre hedef alınan noktalar arasında şunlar yer aldı:Bakanlık açıklamasında, bu adımların karşı tarafın eylemlerine misilleme olarak atıldığı belirtilerek; Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla ortaklaşa kullandığı karar alma merkezlerinin, sanayi tesislerinin ve depoların uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve vurucu İHA'larla hedef alınmaya devam edeceği ifade edildi.

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rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, nato, özel askeri harekat, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)