https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putinden-sio-zirvesinde-aciklamalar-cok-kutuplu-dunyanin-etkili-bir-merkezi-haline-geldik-1108391807.html
Putin’den ŞİÖ Zirvesi’nde açıklamalar: ‘Çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldik’
Putin’den ŞİÖ Zirvesi’nde açıklamalar: ‘Çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldik’
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, örgütün çeyrek asırda büyüyerek küresel ölçekte bağımsız... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T09:27+0300
2026-09-01T09:27+0300
2026-09-01T09:28+0300
dünya
kırgızistan
bişkek
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
sadır caparov
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini vurguladı.Putin, 2001 yılında altı ülkenin girişimleriyle kurulan yapının katettiği mesafeye dikkat çekerek, örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi.Putin'in zirvedeki konuşmasında diğer öne çıkan başlıklar:Öte yandan, Bişkek’teki zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Putin'in, ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere toplam dokuz ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vladivostokta-dev-zirve-basladi-putin-kuresel-liderlerle-bir-araya-gelecek-1108389027.html
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kırgızistan, bişkek, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sadır caparov
kırgızistan, bişkek, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sadır caparov
Putin’den ŞİÖ Zirvesi’nde açıklamalar: ‘Çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldik’
09:27 01.09.2026 (güncellendi: 09:28 01.09.2026)
Rusya lideri Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, örgütün çeyrek asırda büyüyerek küresel ölçekte bağımsız ve etkili bir güç merkezine dönüştüğünü belirtti.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini vurguladı.
Putin, 2001 yılında altı ülkenin girişimleriyle kurulan yapının katettiği mesafeye dikkat çekerek, örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi.
Putin'in zirvedeki konuşmasında diğer öne çıkan başlıklar:
Etkinliğin artırılması:
Rusya'nın, ŞİÖ'nün işleyiş ve verimliliğini artırmaya yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.
Milli para birimleri:
Üye ülkeler arasındaki ticarette yerel para birimlerinin kullanımının giderek yaygınlaştığı kaydedildi.
Ticaret hacmi:
Örgüt üyeleri arasındaki toplam ticaret hacminin 400 milyar doları aştığı bilgisi paylaşıldı.
Ekonomik getiriler:
Ticari bağların güçlenmesinin tüm üye ülkelere somut ekonomik kazanımlar sağladığı vurgulandı.
Öte yandan, Bişkek’teki zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Putin'in, ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere toplam dokuz ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.