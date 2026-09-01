https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putinden-sio-zirvesinde-aciklamalar-cok-kutuplu-dunyanin-etkili-bir-merkezi-haline-geldik-1108391807.html

Putin’den ŞİÖ Zirvesi’nde açıklamalar: ‘Çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldik’

Putin’den ŞİÖ Zirvesi’nde açıklamalar: ‘Çok kutuplu dünyanın etkili bir merkezi haline geldik’

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, örgütün çeyrek asırda büyüyerek küresel ölçekte bağımsız... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T09:27+0300

2026-09-01T09:27+0300

2026-09-01T09:28+0300

dünya

kırgızistan

bişkek

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

sadır caparov

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, örgütün dünyanın en büyük bölgesel oluşumlarından biri haline geldiğini vurguladı.Putin, 2001 yılında altı ülkenin girişimleriyle kurulan yapının katettiği mesafeye dikkat çekerek, örgütün şekillenen çok kutuplu dünya düzenindeki rolünün altını çizdi.Putin'in zirvedeki konuşmasında diğer öne çıkan başlıklar:Öte yandan, Bişkek’teki zirve marjında yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Putin'in, ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere toplam dokuz ikili görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/vladivostokta-dev-zirve-basladi-putin-kuresel-liderlerle-bir-araya-gelecek-1108389027.html

kırgızistan

bişkek

rusya

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kırgızistan, bişkek, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sadır caparov