https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-iran-halkiyla-dayanisma-icindeyiz-1108408204.html

Putin: İran halkıyla dayanışma içindeyiz

Putin: İran halkıyla dayanışma içindeyiz

Sputnik Türkiye

Pezeşkiyan'la bir araya gelen Putin, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler karşısında İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T15:53+0300

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dünya

i̇ran

rusya

abd

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Bişkek'teki zirvesi marjında bir araya geldi.Putin, basına açık kısımda Rusya'nın, çıkarları için verdiği mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.📍Putin'in öne çıkan açıklamaları:🔴Moskova, zor durumdaki Tahran'a gerekli ürünleri tedarik ederek destek vermeye çalışıyor🔴Rusya, İran ile ABD arasında bir mutabakatın sağlanmasını memnuniyetle karşıladı, ancak ne yazık ki ateşkes kırılgan çıktı🔴Rusya ve İran ilişkileri tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor🔴Rusya ve İran, askeri-siyasi duruma rağmen ticaret ve ekonomi ilişkilerinde geçen yılki dinamikleri koruyor

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i̇ran, rusya, abd, vladimir putin, mesud pezeşkiyan