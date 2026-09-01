Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-iran-halkiyla-dayanisma-icindeyiz-1108408204.html
Putin: İran halkıyla dayanışma içindeyiz
Putin: İran halkıyla dayanışma içindeyiz
Sputnik Türkiye
Pezeşkiyan'la bir araya gelen Putin, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler karşısında İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:53+0300
2026-09-01T15:53+0300
dünya
i̇ran
rusya
abd
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108408036_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_f401629371a9fbd8a2683da542681683.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Bişkek'teki zirvesi marjında bir araya geldi.Putin, basına açık kısımda Rusya'nın, çıkarları için verdiği mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.📍Putin'in öne çıkan açıklamaları:🔴Moskova, zor durumdaki Tahran'a gerekli ürünleri tedarik ederek destek vermeye çalışıyor🔴Rusya, İran ile ABD arasında bir mutabakatın sağlanmasını memnuniyetle karşıladı, ancak ne yazık ki ateşkes kırılgan çıktı🔴Rusya ve İran ilişkileri tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor🔴Rusya ve İran, askeri-siyasi duruma rağmen ticaret ve ekonomi ilişkilerinde geçen yılki dinamikleri koruyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-basini-rusyaya-yonelik-yaptirim-paketi-abdde-muhalefete-takildi-1108406602.html
i̇ran
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/01/1108408036_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_773b19d813bc5cf86c0ba51d59186e49.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, rusya, abd, vladimir putin, mesud pezeşkiyan
i̇ran, rusya, abd, vladimir putin, mesud pezeşkiyan

Putin: İran halkıyla dayanışma içindeyiz

15:53 01.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinПрезидент Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Президент Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Pezeşkiyan'la bir araya gelen Putin, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler karşısında İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'la Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) Bişkek'teki zirvesi marjında bir araya geldi.

Putin, basına açık kısımda Rusya'nın, çıkarları için verdiği mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

📍Putin'in öne çıkan açıklamaları:

🔴Moskova, zor durumdaki Tahran'a gerekli ürünleri tedarik ederek destek vermeye çalışıyor

🔴Rusya, İran ile ABD arasında bir mutabakatın sağlanmasını memnuniyetle karşıladı, ancak ne yazık ki ateşkes kırılgan çıktı

🔴Rusya ve İran ilişkileri tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor

🔴Rusya ve İran, askeri-siyasi duruma rağmen ticaret ve ekonomi ilişkilerinde geçen yılki dinamikleri koruyor
ABD Kongre Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD basını: Rusya'ya yönelik yaptırım paketi ABD'de muhalefete takıldı
15:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала