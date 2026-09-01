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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-ermenistanin-ab-uyelik-surecini-baslatmasi-aebden-ayrilma-anlamina-gelir-1108414934.html
Putin: Ermenistan’ın AB üyelik sürecini başlatması AEB’den ayrılma anlamına gelir
Putin: Ermenistan’ın AB üyelik sürecini başlatması AEB’den ayrılma anlamına gelir
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecini başlatmasına ilişkin yasanın, ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği’nden... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T20:41+0300
2026-09-01T20:41+0300
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nikol paşinyan
rusya
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kırgızistan
bişkek
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptığı görüşmede, Erivan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi ve örgüte üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin yasanın kabul edilmesinin, AEB’den ayrılma niyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.Ermenistan’ın AB’ye katılma arzusunun ülkenin meşru hakkı olduğunu belirten Putin, ancak bu durumun AEB üyeliği başta olmak üzere çeşitli zorluklar doğurduğunu dile getirdi.Ermenistan halkına AB üyeliği konusunda tercih hakkı tanınmasını öneren Rus lider, halkın ne istediğinin sorulması gerektiğini söyledi.Rusya’nın Ermenistan’ın temel ticari ve ekonomik ortağı olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2026’nın başından bu yana 2.5 milyar dolara ulaştığını belirtti.Putin ayrıca, Ermenistan’ın AEB üyeliği döneminde gayrisafi yurt içi hasılasının üç kat arttığını, birlik ülkelerine yönelik ihracatının ise 10 kat yükseldiğini ifade etti.Ermenistan’ın AB üyeliği konusunda ne kadar erken karar verirse bunun o kadar iyi olacağını vurgulayan Putin, Moskova’nın ikili ilişkileri gelecekte nasıl geliştireceğini anlaması gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/biskekte-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1108409368.html
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vladimir putin, nikol paşinyan, rusya, ermenistan, kırgızistan, bişkek, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab
vladimir putin, nikol paşinyan, rusya, ermenistan, kırgızistan, bişkek, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab

Putin: Ermenistan’ın AB üyelik sürecini başlatması AEB’den ayrılma anlamına gelir

20:41 01.09.2026
© AP Photo / Pavel BednyakovPutin ve Paşinyan Kremlin'de bir araya geldi
Putin ve Paşinyan Kremlin'de bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AP Photo / Pavel Bednyakov
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın Avrupa Birliği’ne katılım sürecini başlatmasına ilişkin yasanın, ülkenin Avrasya Ekonomik Birliği’nden ayrılma yönünde bir beyan olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te yaptığı görüşmede, Erivan’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi ve örgüte üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin yasanın kabul edilmesinin, AEB’den ayrılma niyetinin göstergesi olduğunu ifade etti.
Ermenistan’ın AB’ye katılma arzusunun ülkenin meşru hakkı olduğunu belirten Putin, ancak bu durumun AEB üyeliği başta olmak üzere çeşitli zorluklar doğurduğunu dile getirdi.
Ermenistan halkına AB üyeliği konusunda tercih hakkı tanınmasını öneren Rus lider, halkın ne istediğinin sorulması gerektiğini söyledi.
Rusya’nın Ermenistan’ın temel ticari ve ekonomik ortağı olduğunu kaydeden Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2026’nın başından bu yana 2.5 milyar dolara ulaştığını belirtti.
Putin ayrıca, Ermenistan’ın AEB üyeliği döneminde gayrisafi yurt içi hasılasının üç kat arttığını, birlik ülkelerine yönelik ihracatının ise 10 kat yükseldiğini ifade etti.
Ermenistan’ın AB üyeliği konusunda ne kadar erken karar verirse bunun o kadar iyi olacağını vurgulayan Putin, Moskova’nın ikili ilişkileri gelecekte nasıl geliştireceğini anlaması gerektiğini kaydetti.
putin erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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