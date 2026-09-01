https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/biskekte-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1108409368.html

Bişkek'te Putin-Erdoğan görüşmesi: 'Türkiye ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri'

Bişkek'te Putin-Erdoğan görüşmesi: 'Türkiye ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'teki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında bir araya geldi. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T16:48+0300

2026-09-01T16:48+0300

2026-09-01T17:15+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin başında yaptığı açıklamada, Rus-Türk ekonomik işbirliğinin yüksek seviyede olduğunun altını çizdi.Rus lider, Türkiye'nin hem dış politikada hem de ekonomide Rusya'nın ayrıcalıklı ortaklarından biri olduğunu vurguladı.Rusya ve Türkiye'nin büyük ölçekli ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Putin, bunlar arasında özellikle Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) dikkat çekerek "Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz, böyle de olacak" dedi.Erdoğan: İkili ilişkiler bugün çok daha ileri düzeydeCumhurbaşkanı Erdoğan da, bugün Putin ile görüşme fırsatını değerlendirmeyi önemli bulduğunu söyleyerek "Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri düzeyde" diye konuştu.Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu NGS'nin büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:2026 yılındaki ilk yüz yüze görüşmeBişkek'teki görüşme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026'da bir araya geldiği ilk temas oldu.İki lider, son olarak Aralık 2025'te Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu’ndaki temasları kapsamında görüştü.2025 yılında iki kez buluşan Putin ve Erdoğan, diğer görüşmeyi ise Çin'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı'nın (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi marjında gerçekleştirdi. Rus ve Türk liderler, yaptıkları görüşmelerde, başta Ukrayna krizi ile Ortadoğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgedeki süreçleri ve ikili ilişkileri etraflıca ele alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-iran-halkiyla-dayanisma-icindeyiz-1108408204.html

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)