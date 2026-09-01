https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdnin-vurdugu-stratejik-kilit-noktasi-lark-adasi-nerede-ve-neden-onemli-hurmuzdeki-adanin-askeri-1108391973.html
ABD'nin vurduğu stratejik kilit noktası: Lark Adası nerede ve neden önemli? Hürmüz'deki adanın askeri gücü ne?
ABD'nin vurduğu stratejik kilit noktası: Lark Adası nerede ve neden önemli? Hürmüz'deki adanın askeri gücü ne?
Sputnik Türkiye
Lark Adası nerede, hangi ülkede? CENTCOM saldırısı sonrası gündeme gelen Lark Adası'nın haritadaki yeri, askeri önemi ve tarihi geçmişi hakkında tüm detaylar.
2026-09-01T09:34+0300
2026-09-01T09:34+0300
2026-09-01T09:41+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
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dünya
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), küresel enerji koridorunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki Lark Adası'nda bulunan iki roketatar mevzisini hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyonu bir anda yükselten bu askeri operasyonun ardından uluslararası kamuoyu, "Lark Adası nerede?", "Lark Adası hangi ülkede?" ve "Lark Adası'nın askeri ve stratejik önemi nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı.Lark Adası nerede ve hangi ülkede?Lark Adası (Farsça: Jazīreh-ye Lārak), Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın en dar kesiminde yer alır. İdari olarak İran sınırları içerisindedir ve ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı.Ada, Geşm (Qeshm) Adası'nın hemen doğusunda, Hürmüz Adası'nın güneyinde ve İran anakarasındaki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ın güney açıklarında yer alıyor. Yaklaşık 49 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan adanın haritadaki koordinatları, tüm deniz trafiğini doğrudan kontrol edebilecek bir görüş alanına sahip.Lark Adası'nın stratejik ve askeri önemiLark Adası'nın stratejik önemi, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen uluslararası petrol ve doğal gaz sevkiyat rotalarının tam üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar boğazda, Lark Adası doğal bir gözetleme ve kontrol kulesi işlevi görmekte:Lark Adası'nın tarihsel süreci ve geçmişiLark Adası'nın tarihsel süreci, 16. yüzyıla kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip. Bölgedeki Portekiz sömürgeciliği döneminde kontrol altına alınan adada, günümüzde de kalıntıları bulunan Portekiz Kalesi inşa edildi. Şah Abbas döneminde yeniden İran hakimiyetine geçen ada, çağlar boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi korumak ve vergilendirmek amacıyla kullanıldı.Yakın tarihte ise özellikle İran-Irak Savaşı (1980–1988) sırasında yaşanan "Tanker Savaşları" evresinde Lark Adası kilit bir lojistik merkez ve ham petrol yükleme noktası olarak öne çıktı. İran, anakaradaki petrol terminallerinin vurulma riskine karşı tanker yüklemelerini geçici olarak bu ada açıklarına taşımıştı. Günümüzde ise ada, petrol yükleme kapasitesinin yanı sıra bölgedeki askeri hareketliliğin merkezinde yer almaya devam ediyor.
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abd, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), dünya
abd, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), dünya
ABD'nin vurduğu stratejik kilit noktası: Lark Adası nerede ve neden önemli? Hürmüz'deki adanın askeri gücü ne?
09:34 01.09.2026 (güncellendi: 09:41 01.09.2026)
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda yer alan Lark Adası’ndaki roketatarları vurduğunu duyurdu. Küresel petrol ticaretinin kalbinde yaşanan sıcak gelişme sonrası Lark Adası nerede, hangi ülkede, harita konumu ve stratejik önemi ne soruları gündeme oturdu. İşte kritik adanın tarihsel süreci ve askeri önemi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), küresel enerji koridorunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki Lark Adası'nda bulunan iki roketatar mevzisini hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyonu bir anda yükselten bu askeri operasyonun ardından uluslararası kamuoyu, "Lark Adası nerede?", "Lark Adası hangi ülkede?" ve "Lark Adası'nın askeri ve stratejik önemi nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı.
Lark Adası nerede ve hangi ülkede?
Lark Adası
(Farsça: Jazīreh-ye Lārak
), Basra Körfezi
ile Umman Denizi'ni
birbirine bağlayan stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın
en dar kesiminde yer alır. İdari olarak İran
sınırları içerisindedir ve ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti
'ne bağlı.
Ada
, Geşm (Qeshm) Adası
'nın hemen doğusunda, Hürmüz Adası
'nın güneyinde ve İran anakarasındaki stratejik liman kenti Bandar Abbas
'ın güney açıklarında yer alıyor. Yaklaşık 49 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan adanın haritadaki koordinatları, tüm deniz trafiğini doğrudan kontrol edebilecek bir görüş alanına sahip.
Lark Adası'nın stratejik ve askeri önemi
Lark Adası'nın stratejik önemi
, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen uluslararası petrol ve doğal gaz sevkiyat rotalarının tam üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dünya
deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar boğazda, Lark Adası doğal bir gözetleme ve kontrol kulesi işlevi görmekte:
Boğazın Denetimi:
Ada, boğazdan geçen ticari gemilerin ve askeri unsurların geçiş hatlarına çok yakın mesafede.
Askeri Tahkimat: İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri
, ada üzerinde füze bataryaları, radar sistemleri, hızlı hücum bot üsleri ve hava savunma donanımları barındırıyor.
Seyir Güvenliği:
Boğazın giriş ve çıkış koridorlarını doğrudan menziline alan roketatar ve füze sistemleri, adayı olası krizlerde kilit bir üs haline getiriyor.
Lark Adası'nın tarihsel süreci ve geçmişi
Lark Adası'nın tarihsel süreci, 16. yüzyıla kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip. Bölgedeki Portekiz sömürgeciliği döneminde kontrol altına alınan adada, günümüzde de kalıntıları bulunan Portekiz Kalesi inşa edildi. Şah Abbas döneminde yeniden İran hakimiyetine geçen ada, çağlar boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi korumak ve vergilendirmek amacıyla kullanıldı.
Yakın tarihte ise özellikle İran-Irak Savaşı (1980–1988) sırasında yaşanan "Tanker Savaşları" evresinde Lark Adası kilit bir lojistik merkez ve ham petrol yükleme noktası olarak öne çıktı. İran, anakaradaki petrol terminallerinin vurulma riskine karşı tanker yüklemelerini geçici olarak bu ada açıklarına taşımıştı. Günümüzde ise ada, petrol yükleme kapasitesinin yanı sıra bölgedeki askeri hareketliliğin merkezinde yer almaya devam ediyor.