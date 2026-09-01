https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdnin-vurdugu-stratejik-kilit-noktasi-lark-adasi-nerede-ve-neden-onemli-hurmuzdeki-adanin-askeri-1108391973.html

ABD'nin vurduğu stratejik kilit noktası: Lark Adası nerede ve neden önemli? Hürmüz'deki adanın askeri gücü ne?

ABD'nin vurduğu stratejik kilit noktası: Lark Adası nerede ve neden önemli? Hürmüz'deki adanın askeri gücü ne?

Sputnik Türkiye

Lark Adası nerede, hangi ülkede? CENTCOM saldırısı sonrası gündeme gelen Lark Adası'nın haritadaki yeri, askeri önemi ve tarihi geçmişi hakkında tüm detaylar.

2026-09-01T09:34+0300

2026-09-01T09:34+0300

2026-09-01T09:41+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/16/1107462262_0:49:800:499_1920x0_80_0_0_575c36193a8833eb3864e37a5b889804.jpg

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), küresel enerji koridorunun en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı üzerindeki Lark Adası'nda bulunan iki roketatar mevzisini hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyonu bir anda yükselten bu askeri operasyonun ardından uluslararası kamuoyu, "Lark Adası nerede?", "Lark Adası hangi ülkede?" ve "Lark Adası'nın askeri ve stratejik önemi nedir?" sorularına yanıt aramaya başladı.Lark Adası nerede ve hangi ülkede?Lark Adası (Farsça: Jazīreh-ye Lārak), Basra Körfezi ile Umman Denizi'ni birbirine bağlayan stratejik su yolu Hürmüz Boğazı'nın en dar kesiminde yer alır. İdari olarak İran sınırları içerisindedir ve ülkenin güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'ne bağlı.Ada, Geşm (Qeshm) Adası'nın hemen doğusunda, Hürmüz Adası'nın güneyinde ve İran anakarasındaki stratejik liman kenti Bandar Abbas'ın güney açıklarında yer alıyor. Yaklaşık 49 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan adanın haritadaki koordinatları, tüm deniz trafiğini doğrudan kontrol edebilecek bir görüş alanına sahip.Lark Adası'nın stratejik ve askeri önemiLark Adası'nın stratejik önemi, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen uluslararası petrol ve doğal gaz sevkiyat rotalarının tam üzerinde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dünya deniz yoluyla taşınan petrolün yaklaşık beşte birinin geçtiği bu dar boğazda, Lark Adası doğal bir gözetleme ve kontrol kulesi işlevi görmekte:Lark Adası'nın tarihsel süreci ve geçmişiLark Adası'nın tarihsel süreci, 16. yüzyıla kadar uzanan zengin bir geçmişe sahip. Bölgedeki Portekiz sömürgeciliği döneminde kontrol altına alınan adada, günümüzde de kalıntıları bulunan Portekiz Kalesi inşa edildi. Şah Abbas döneminde yeniden İran hakimiyetine geçen ada, çağlar boyunca Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüseferi korumak ve vergilendirmek amacıyla kullanıldı.Yakın tarihte ise özellikle İran-Irak Savaşı (1980–1988) sırasında yaşanan "Tanker Savaşları" evresinde Lark Adası kilit bir lojistik merkez ve ham petrol yükleme noktası olarak öne çıktı. İran, anakaradaki petrol terminallerinin vurulma riskine karşı tanker yüklemelerini geçici olarak bu ada açıklarına taşımıştı. Günümüzde ise ada, petrol yükleme kapasitesinin yanı sıra bölgedeki askeri hareketliliğin merkezinde yer almaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdden-iraka-800-milyon-dolarlik-helikopter-satisi-1108388373.html

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), dünya