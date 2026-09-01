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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/peskov-putin-ve-guterres-sio-zirvesinde-selamlasti-gorusme-olmadi-1108415226.html
Peskov: Putin ve Guterres ŞİÖ Zirvesi’nde selamlaştı, görüşme olmadı
Peskov: Putin ve Guterres ŞİÖ Zirvesi’nde selamlaştı, görüşme olmadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Bişkek’teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T21:01+0300
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dünya
kremlin
dmitriy peskov
vladimir putin
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rusya
birleşmiş milletler (bm)
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde birbirlerini selamladıklarını, ancak planlı ya da ayrı bir görüşme yapılmadığını söyledi.Peskov, Sputnik’in iki ismin zirve marjında konuşma fırsatı bulup bulamadığı yönündeki sorusuna, “Birbirlerini selamladılar ancak ayrı bir görüşme yapılmadı” yanıtını verdi.Peskov daha önce, Putin ile Guterres arasında Bişkek’te düzenlenen ŞİÖ Zirvesi kapsamında resmi bir görüşmenin öngörülmediğini, ancak ayaküstü bir sohbetin mümkün olabileceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/biskekte-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1108409368.html
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kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, antonio guterres, rusya, birleşmiş milletler (bm), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), bişkek
kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, antonio guterres, rusya, birleşmiş milletler (bm), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), bişkek

Peskov: Putin ve Guterres ŞİÖ Zirvesi’nde selamlaştı, görüşme olmadı

21:01 01.09.2026
© AA / Sefa KaracanKremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AA / Sefa Karacan
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Bişkek’teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde birbirlerini selamladıklarını ancak ayrı bir görüşme gerçekleştirmediklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde birbirlerini selamladıklarını, ancak planlı ya da ayrı bir görüşme yapılmadığını söyledi.
Peskov, Sputnik’in iki ismin zirve marjında konuşma fırsatı bulup bulamadığı yönündeki sorusuna, “Birbirlerini selamladılar ancak ayrı bir görüşme yapılmadı” yanıtını verdi.
Peskov daha önce, Putin ile Guterres arasında Bişkek’te düzenlenen ŞİÖ Zirvesi kapsamında resmi bir görüşmenin öngörülmediğini, ancak ayaküstü bir sohbetin mümkün olabileceğini açıklamıştı.
putin erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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