https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/peskov-putin-ve-guterres-sio-zirvesinde-selamlasti-gorusme-olmadi-1108415226.html

Peskov: Putin ve Guterres ŞİÖ Zirvesi’nde selamlaştı, görüşme olmadı

Peskov: Putin ve Guterres ŞİÖ Zirvesi’nde selamlaştı, görüşme olmadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Bişkek’teki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T21:01+0300

2026-09-01T21:01+0300

2026-09-01T21:01+0300

dünya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

antonio guterres

rusya

birleşmiş milletler (bm)

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

bişkek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103497883_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_27091f65c318a3e5e36fc879cc846c6e.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde birbirlerini selamladıklarını, ancak planlı ya da ayrı bir görüşme yapılmadığını söyledi.Peskov, Sputnik’in iki ismin zirve marjında konuşma fırsatı bulup bulamadığı yönündeki sorusuna, “Birbirlerini selamladılar ancak ayrı bir görüşme yapılmadı” yanıtını verdi.Peskov daha önce, Putin ile Guterres arasında Bişkek’te düzenlenen ŞİÖ Zirvesi kapsamında resmi bir görüşmenin öngörülmediğini, ancak ayaküstü bir sohbetin mümkün olabileceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/biskekte-putin-erdogan-gorusmesi-basladi-1108409368.html

rusya

bişkek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, antonio guterres, rusya, birleşmiş milletler (bm), şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), bişkek