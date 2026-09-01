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Palamutlar tezgahları süslemeye başladı: Tanesi 150 liradan satılıyor
Palamutlar tezgahları süslemeye başladı: Tanesi 150 liradan satılıyor
Sputnik Türkiye
Av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahları doldurmaya başladı. Palamutun tanesi 150 liradan satışa çıktı. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı. Palamutun bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken tezgahta da tanesi 150 liradan satışa çıkarıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını söylerken, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir." dedi.Palamutun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktaran Erol, palamutun bu senenin gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/balik-sezonu-ne-zaman-aciliyor-2025-2026-av-yasagi-1-eylulde-sona-eriyor-1098888684.html
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palamut, balık sezonu
palamut, balık sezonu

Palamutlar tezgahları süslemeye başladı: Tanesi 150 liradan satılıyor

12:36 01.09.2026
© İHApalamut
palamut - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© İHA
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Av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahları doldurmaya başladı. Palamutun tanesi 150 liradan satışa çıktı.
Tekirdağ'da av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların avladığı palamutlar tezgahlarda yer almaya başladı. Palamutun bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken tezgahta da tanesi 150 liradan satışa çıkarıldı.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu gece boyunca avlanan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takıldığını söylerken, "Bu yıl palamudun bol olmasını bekliyoruz. Bazı tekneler avlanmak için Karadeniz'e gitti. Bazı arkadaşlarımız Tekirdağ'da faaliyetlerini sürdürüyor. Balığın bol olması hem balıkçıları hem de vatandaşları sevindirir." dedi.
Palamutun tanesinin 150 liradan satılmaya başlandığını aktaran Erol, palamutun bu senenin gözdesi olmasını beklediklerini ifade etti.
balık sezonu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
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