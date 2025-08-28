https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/balik-sezonu-ne-zaman-aciliyor-2025-2026-av-yasagi-1-eylulde-sona-eriyor-1098888684.html

2025-2026 av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor: Balık sezonu ne zaman açılıyor?

2025-2026 balık avı yasağı 1 Eylül’de sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sezon açılışının Trabzon’da yapılacağını açıkladı. Bu yıl palamutta düşüş, hamsi ve istavritte bolluk bekleniyor. İşte balık sezonuna dair tüm detaylar…

2025-08-28T11:32+0300

2025-08-28T11:32+0300

2025-08-28T11:42+0300

Türkiye’de deniz canlılarının üreme ve büyüme dönemini korumak için 15 Nisan’da başlayan av yasağı, yaklaşık 5 ay sonra sona eriyor. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’de uygulanan yasak, 1 Eylül itibariyle kalkacak ve endüstriyel balıkçılar yeniden denize açılacak.Bakan Yumaklı’dan kara avı için yasak açıklamasıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde kara avcılığına özel yasak getirileceğini açıkladı. Yumaklı, “Hayvanların can havliyle kaçtıkları bölgelerde avlanmaları kabul edilemez. Bu yıl için yeni bir yasak getiriyoruz” dedi.Sezon açılışı Trabzon’da yapılacakTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, balık sezonunun 1 Eylül’de Trabzon’da resmen açılacağını duyurdu. Denize kıyısı olan tüm illerde törenler düzenlenecek ve balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakacak.Palamut azalacak, hamsi ve istavritte bereket varBakanlık verilerine göre, geçtiğimiz yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş bekleniyor. Buna karşılık, hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor. İlk işaretler Marmara Denizi’nden geldi. Türkyılmaz, iklim değişikliğinin balık göç yolları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.

