2025-2026 av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor: Balık sezonu ne zaman açılıyor?
2025-2026 av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor: Balık sezonu ne zaman açılıyor?
Sputnik Türkiye
2025-2026 balık avı yasağı 1 Eylül’de sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sezon açılışının Trabzon’da yapılacağını açıkladı. Bu yıl palamutta düşüş, hamsi ve istavritte bolluk bekleniyor. İşte balık sezonuna dair tüm detaylar…
Türkiye’de deniz canlılarının üreme ve büyüme dönemini korumak için 15 Nisan’da başlayan av yasağı, yaklaşık 5 ay sonra sona eriyor. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’de uygulanan yasak, 1 Eylül itibariyle kalkacak ve endüstriyel balıkçılar yeniden denize açılacak.Bakan Yumaklı’dan kara avı için yasak açıklamasıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde kara avcılığına özel yasak getirileceğini açıkladı. Yumaklı, “Hayvanların can havliyle kaçtıkları bölgelerde avlanmaları kabul edilemez. Bu yıl için yeni bir yasak getiriyoruz” dedi.Sezon açılışı Trabzon’da yapılacakTarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, balık sezonunun 1 Eylül’de Trabzon’da resmen açılacağını duyurdu. Denize kıyısı olan tüm illerde törenler düzenlenecek ve balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakacak.Palamut azalacak, hamsi ve istavritte bereket varBakanlık verilerine göre, geçtiğimiz yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş bekleniyor. Buna karşılık, hamsi ve istavritte üretim bolluğu öngörülüyor. İlk işaretler Marmara Denizi’nden geldi. Türkyılmaz, iklim değişikliğinin balık göç yolları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.
2025-2026 av yasağı 1 Eylül’de sona eriyor: Balık sezonu ne zaman açılıyor?
11:32 28.08.2025 (güncellendi: 11:42 28.08.2025)
Türkiye genelinde 15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı sona eriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre 2025-2026 balık sezonu 1 Eylül itibariyle açılacak. Sezonun açılışı Trabzon’da yapılacak. Bu yıl palamutta düşüş beklenirken, hamsi ve istavritte bolluk öngörülüyor.
Türkiye’de deniz canlılarının üreme ve büyüme dönemini korumak için 15 Nisan’da başlayan av yasağı, yaklaşık 5 ay sonra sona eriyor. Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege’de uygulanan yasak, 1 Eylül itibariyle kalkacak ve endüstriyel balıkçılar yeniden denize açılacak.
Bakan Yumaklı’dan kara avı için yasak açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde kara avcılığına özel yasak getirileceğini
açıkladı. Yumaklı, “Hayvanların can havliyle kaçtıkları bölgelerde avlanmaları kabul edilemez. Bu yıl için yeni bir yasak getiriyoruz” dedi.
Sezon açılışı Trabzon’da yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, balık sezonunun 1 Eylül’de Trabzon’da resmen açılacağını duyurdu. Denize kıyısı olan tüm illerde törenler düzenlenecek ve balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını denize bırakacak.
Palamut azalacak, hamsi ve istavritte bereket var
Bakanlık verilerine göre, geçtiğimiz yıl son 15 yılın en yüksek palamut avı
gerçekleşti. Ancak bu sezon palamut ve torik avında düşüş bekleniyor. Buna karşılık, hamsi
ve istavritte üretim bolluğu
öngörülüyor. İlk işaretler Marmara Denizi’nden
geldi. Türkyılmaz, iklim değişikliğinin
balık göç yolları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çekti.