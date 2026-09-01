Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nepalde-sel-felaketi-buyuyor-olu-sayisi-939-oldu-1108388728.html
Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu
Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu
Sputnik Türkiye
Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939’a yükseldi. Yetkililer, 3 bin 925 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T04:45+0300
2026-09-01T04:45+0300
dünya
asya & pasifik
nepal
sel
sel felaketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108310634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e01decc36f5c823344215070d126470.jpg
Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sel, çok sayıda can kaybına yol açtı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 939’a yükseldiği bildirildi.Sel sularına kapılarak kaybolan kişilere ulaşılması amacıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 939’a, kayıp kişi sayısının ise 3 bin 925’e yükseldiği belirtildi.Kayıplar arasında 592 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdden-iraka-800-milyon-dolarlik-helikopter-satisi-1108388373.html
nepal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108310634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83694b586dd0313a89c60c8cf133e7b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
asya & pasifik, nepal, sel, sel felaketi
asya & pasifik, nepal, sel, sel felaketi

Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu

04:45 01.09.2026
© REUTERS cnsphotoNepal'de sel sonrası yeni tehlike
Nepal'de sel sonrası yeni tehlike - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© REUTERS cnsphoto
Abone ol
Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939’a yükseldi. Yetkililer, 3 bin 925 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sel, çok sayıda can kaybına yol açtı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 939’a yükseldiği bildirildi.
Sel sularına kapılarak kaybolan kişilere ulaşılması amacıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 939’a, kayıp kişi sayısının ise 3 bin 925’e yükseldiği belirtildi.
Kayıplar arasında 592 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.
Irak-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
DÜNYA
ABD’den Irak’a 800 milyon dolarlık helikopter satışı
04:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала