https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nepalde-sel-felaketi-buyuyor-olu-sayisi-939-oldu-1108388728.html

Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu

Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu

Sputnik Türkiye

Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939’a yükseldi. Yetkililer, 3 bin 925 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T04:45+0300

2026-09-01T04:45+0300

2026-09-01T04:45+0300

dünya

asya & pasifik

nepal

sel

sel felaketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108310634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e01decc36f5c823344215070d126470.jpg

Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sel, çok sayıda can kaybına yol açtı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 939’a yükseldiği bildirildi.Sel sularına kapılarak kaybolan kişilere ulaşılması amacıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 939’a, kayıp kişi sayısının ise 3 bin 925’e yükseldiği belirtildi.Kayıplar arasında 592 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdden-iraka-800-milyon-dolarlik-helikopter-satisi-1108388373.html

nepal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, nepal, sel, sel felaketi