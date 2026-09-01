https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nepalde-sel-felaketi-buyuyor-olu-sayisi-939-oldu-1108388728.html
Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu
Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu
Sputnik Türkiye
Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939’a yükseldi. Yetkililer, 3 bin 925 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T04:45+0300
2026-09-01T04:45+0300
2026-09-01T04:45+0300
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asya & pasifik
nepal
sel
sel felaketi
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Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sel, çok sayıda can kaybına yol açtı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 939’a yükseldiği bildirildi.Sel sularına kapılarak kaybolan kişilere ulaşılması amacıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 939’a, kayıp kişi sayısının ise 3 bin 925’e yükseldiği belirtildi.Kayıplar arasında 592 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdden-iraka-800-milyon-dolarlik-helikopter-satisi-1108388373.html
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asya & pasifik, nepal, sel, sel felaketi
asya & pasifik, nepal, sel, sel felaketi
Nepal’de sel felaketi büyüyor: Ölü sayısı 939 oldu
Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939’a yükseldi. Yetkililer, 3 bin 925 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
Nepal’in Çin sınırındaki bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sel, çok sayıda can kaybına yol açtı. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 939’a yükseldiği bildirildi.
Sel sularına kapılarak kaybolan kişilere ulaşılması amacıyla bölgede arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 939’a, kayıp kişi sayısının ise 3 bin 925’e yükseldiği belirtildi.
Kayıplar arasında 592 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu kaydedildi.