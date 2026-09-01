https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abdden-iraka-800-milyon-dolarlik-helikopter-satisi-1108388373.html
ABD’den Irak’a 800 milyon dolarlık helikopter satışı
ABD’den Irak’a 800 milyon dolarlık helikopter satışı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’a Bell 412EPX ve Bell 407M tipi helikopterler ile bunlara bağlı ekipmanların satışına onay verdi. Satışın tahmini bedeli 800... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T04:03+0300
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ABD yönetimi, Irak’a yönelik yeni bir askeri satışa daha onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetine helikopter ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.Satış paketinde Bell 412EPX ve Bell 407M tipi helikopterlerin yanı sıra çeşitli destek ekipmanlarının bulunacağı belirtildi. Söz konusu satış için belirlenen başlangıç fiyatının 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.Bakanlık açıklamasında, Irak hükümetinin helikopterlerin yanı sıra makineli tüfek rampaları, roketatarlar ve çeşitli diğer ekipmanların teslim edilmesini talep ettiği bildirildi.Anlaşma kapsamında sözleşmenin uygulanmasından ise Teksas merkezli Bell-Textron şirketinin sorumlu olacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/trump-venezuela-petrolu-abdye-beklenenden-cok-daha-erken-ulasabilir-1108388253.html
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abd, irak
ABD’den Irak’a 800 milyon dolarlık helikopter satışı
04:03 01.09.2026 (güncellendi: 04:13 01.09.2026)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’a Bell 412EPX ve Bell 407M tipi helikopterler ile bunlara bağlı ekipmanların satışına onay verdi. Satışın tahmini bedeli 800 milyon dolar olarak açıklandı.
ABD yönetimi, Irak’a yönelik yeni bir askeri satışa daha onay verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak hükümetine helikopter ve ilgili ekipmanların olası satışını onayladığını duyurdu.
Satış paketinde Bell 412EPX ve Bell 407M tipi helikopterlerin yanı sıra çeşitli destek ekipmanlarının bulunacağı belirtildi. Söz konusu satış için belirlenen başlangıç fiyatının 800 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, Irak hükümetinin helikopterlerin yanı sıra makineli tüfek rampaları, roketatarlar ve çeşitli diğer ekipmanların teslim edilmesini talep ettiği bildirildi.
Anlaşma kapsamında sözleşmenin uygulanmasından ise Teksas merkezli Bell-Textron şirketinin sorumlu olacağı ifade edildi.