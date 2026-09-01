https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nepalde-mahsur-kalan-yuzlerce-isci-icin-zamana-karsi-yaris-can-kaybi-bini-asti-4-bin-kisi-kayip-1108398699.html

Nepal'de mahsur kalan yüzlerce işçi için zamana karşı yarış: Can kaybı bini aştı, 4 bin kişi kayıp

Nepal'de mahsur kalan yüzlerce işçi için zamana karşı yarış: Can kaybı bini aştı, 4 bin kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Nepal'de geçen hafta meydana gelen sel ve heyelanların ardından can kaybı bini aştı, yaklaşık 4 bin kişi halen kayıp. Kurtarma ekipleri, özellikle... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:18+0300

2026-09-01T12:18+0300

2026-09-01T12:55+0300

dünya

nepal

sel felaketi

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Nepal'de geçen hafta meydana gelen şiddetli sel ve heyelanların ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı.Nepal Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasına göre, ülke genelinde yaklaşık 4 bin kişi halen kayıp. Şimdiye kadar 11 binden fazla kişi kurtarılırken, yüzlerce kişinin yıkılan hidroelektrik santrallerinde mahsur kaldığı bildirildi.Yetkililer, özellikle Himalayalar'daki ulaşılması güç bölgelere geçici köprüler kurarak ulaşmaya ve enkaz altında kalanlara erişmeye çalışıyor. Öte yandan Nepal Afet Yönetimi Kurumu, ülkede halen 583 yabancı uyruklu kişinin kayıp olduğunu bildirdi.Hidroelektrik santrallerine odaklanıldıKurtarma çalışmalarının merkezinde, felaket sırasında büyük zarar gören hidroelektrik santralleri bulunuyor. Nepal Başbakanı Balendra Shah, santrallerde çalışan 279 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Nepal, Hindistan ve Çin'den ekiplerin bölgede ortak arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü belirtildi.Rasuwa bölgesindeki Trishuli Hidroelektrik Santrali'nde ise yaklaşık 500 kişinin mahsur kalmış olabileceği tahmin ediliyor. Kurtarma ekipleri, tünellere ulaşmak için buldozer ve ekskavatörlere ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.Nuwakot bölgesinde de arama çalışmalarını sürdüren ekipler, bir köydeki evden 24 kişinin cansız bedenini çıkardı.Yurt dışından yardım geliyorFelaketin ardından Çin, Hindistan ve diğer ülkelerden Nepal'e yardım gönderiliyor. Çin, Nepal sınırındaki bölgelere DNA testi uzmanları göndereceğini ve insani yardım malzemelerinin yanı sıra dronlar ve su arıtma ekipmanları ulaştıracağını açıklamıştı.Başbakan Shah, felaketin ardından ülkeye 42 milyon dolardan fazla yardım ulaştığını açıkladı.Buzullar çökme riski altındaUzmanlar, ani sel felaketinin vurduğu vadiyi çevreleyen buzullarda bulunan milyonlarca ton buzun çökme riski altında olduğunu ve bunun yeni bir doğal afete yol açabileceği konusunda uyardı. Çin Su Kaynakları Bakanlığı, dün Nepal'deki Cuojian Nehri'ni çevreleyen buzulların oluşturduğu 'büyük risk' konusunda uyarılarda bulundu. Selin ardından oluşan baraj gölündeki su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü aktarılırken nehrin aşağısındaki dengesiz buzulların yeni sel olaylarına yol açabileceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepalde-sel-sonrasi-yeni-tehlike-gol-tasmaya-basladi-kurtarma-calismalari-askiya-alindi-1108311802.html

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nepal, sel felaketi