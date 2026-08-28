https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepalde-sel-sonrasi-yeni-tehlike-gol-tasmaya-basladi-kurtarma-calismalari-askiya-alindi-1108311802.html

Nepal'de sel sonrası yeni tehlike: Göl taşmaya başladı, kurtarma çalışmaları askıya alındı

Nepal'de sel sonrası yeni tehlike: Göl taşmaya başladı, kurtarma çalışmaları askıya alındı

Sputnik Türkiye

Nepal'in sel felaketinden etkilenen Rasuwa bölgesinde, nehrin önünün enkazla kapanması sonucu oluşan göl taşmaya başladı. Nepal ordusu, su seviyesinin... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T09:34+0300

2026-08-28T09:34+0300

2026-08-28T09:34+0300

dünya

asya & pasifik

nepal

çin

himalayalar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/1c/1108310655_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f95b495d80d2ed63010fabda23c3a08.jpg

Nepal'in sel felaketinden etkilenen Rasuwa bölgesinde yeni bir taşkın tehlikesi ortaya çıktı. Nehrin önünün enkazla kapanması sonucu oluşan gölün taşmaya başladığı bildirilirken, bölgede yürütülen helikopterle kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.Nepal ordusundan bir yetkili, gölün taşmaya başladığı yönündeki haberlerin ardından kurtarma operasyonlarının 90 dakika süreyle durdurulduğunu açıkladı.Reuters tanığı, selden etkilenen Rasuwa bölgesindeki helikopter operasyonlarının durdurulduğunu ve bölgedeki bazı kişilerin yüksek kesimlere doğru hareket ettiğini aktardı.Rasuwa bölgesinin üst düzey yetkilisi Narendra Pariyar da bugün yaptığı açıklamada, gölün kıyılarını aştığı yönünde bildirim aldıklarını belirtti.Pariyar, nehirdeki su seviyesinin yükseldiğini gözlemlediklerini ancak mevcut su seviyesinin ne kadar yükseldiğinin henüz net olmadığını söyledi.Enkazın oluşturduğu göl taşma riski taşıyorduNepal ve Çin, perşembe günü Himalayalar'daki bölgede yeni bir sel riski konusunda uyarıda bulunmuştu. Çarşamba günü Nepal-Çin sınırındaki bölgeleri vuran selin ardından, bir nehrin önünün kaya, toprak ve diğer enkazlarla kapanması sonucu tek bir göl oluşmuştu.Yetkililer, göldeki su seviyesinin yükseldiğini ve gölü oluşturan doğal setin aşılması halinde yeni bir sel yaşanabileceğini belirtmişti.Çin makamları, önümüzdeki üç gün içinde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun göle ulaşmasının beklendiğini ve bunun gölün setini aşma riskini artırdığını açıklamıştı. Bu miktarın yaklaşık 1200 olimpik yüzme havuzuna denk geldiği belirtilmişti.Bölgede önümüzdeki günlerde yağışların da devam etmesinin beklendiği aktarılmıştı.Sel felaketinde can kaybı 460'ı geçti Yeni tehlike, Nepal ve Çin'in Tibet bölgesindeki sınır kesimlerini etkileyen ve en az 469 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin ardından ortaya çıktı.Yaklaşık 1000 kişinin halen kayıp olduğu bildirilirken, arama kurtarma ekipleri enkazla kaplanan vadiler ve yamaçlarda çalışmalarını sürdürüyordu.Nepal ve Çin, felaketin dağlık bölgelerde meydana gelen buzul çökmesinin, kaya, buz, çamur ve enkazı nehir sistemlerine sürüklemesi sonucu yaşandığını belirtmişti.Gölün oluşmasının ardından Nepal Afet Yönetim Kurumu, nehir kıyılarında bulunan bölge sakinleri, yolcular ve kurtarma ekiplerini riskli alanlardan uzak durmaları ve güvenli bölgelere geçmeleri konusunda uyarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/nepalde-sel-felaketinde-can-kaybi-469a-yukseldi-1108307379.html

nepal

çin

himalayalar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, nepal, çin, himalayalar