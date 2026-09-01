https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nebenzya-sahadaki-gercekler-kabul-edilmeden-ukraynada-baris-saglanamaz-1108414630.html
Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz
Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için mevcut durumun ve sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T19:48+0300
2026-09-01T19:48+0300
2026-09-01T19:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
rusya
bm genel kurulu
ukrayna
kiev
özel askeri harekat
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nebenzya, “Sahada oluşan gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Kiev rejiminin "yanılsamalara tutunmaya" devam ettiğine dikkat çekerek; milyonlarca kişinin tercihinin reddedildiği ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine askeri yollarla ulaşma çabasını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-suclarina-iliskin-sorusturmanin-sansasyonel-sonuclari-aciklanacak-1108396360.html
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vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, ukrayna, kiev, özel askeri harekat
vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, ukrayna, kiev, özel askeri harekat
Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için mevcut durumun ve sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nebenzya, “Sahada oluşan gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Kiev rejiminin "yanılsamalara tutunmaya" devam ettiğine dikkat çekerek; milyonlarca kişinin tercihinin reddedildiği ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine askeri yollarla ulaşma çabasını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.