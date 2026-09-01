https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nebenzya-sahadaki-gercekler-kabul-edilmeden-ukraynada-baris-saglanamaz-1108414630.html

Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz

Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz

Sputnik Türkiye

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için mevcut durumun ve sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T19:48+0300

2026-09-01T19:48+0300

2026-09-01T19:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

vasiliy nebenzya

rusya

bm genel kurulu

ukrayna

kiev

özel askeri harekat

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nebenzya, “Sahada oluşan gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Kiev rejiminin "yanılsamalara tutunmaya" devam ettiğine dikkat çekerek; milyonlarca kişinin tercihinin reddedildiği ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine askeri yollarla ulaşma çabasını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-suclarina-iliskin-sorusturmanin-sansasyonel-sonuclari-aciklanacak-1108396360.html

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vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, ukrayna, kiev, özel askeri harekat