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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/nebenzya-sahadaki-gercekler-kabul-edilmeden-ukraynada-baris-saglanamaz-1108414630.html
Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz
Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için mevcut durumun ve sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T19:48+0300
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ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
rusya
bm genel kurulu
ukrayna
kiev
özel askeri harekat
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Nebenzya, “Sahada oluşan gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Nebenzya, Kiev rejiminin "yanılsamalara tutunmaya" devam ettiğine dikkat çekerek; milyonlarca kişinin tercihinin reddedildiği ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine askeri yollarla ulaşma çabasını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/rusya-disisleri-bakanligi-kievin-suclarina-iliskin-sorusturmanin-sansasyonel-sonuclari-aciklanacak-1108396360.html
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vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, ukrayna, kiev, özel askeri harekat
vasiliy nebenzya, rusya, bm genel kurulu, ukrayna, kiev, özel askeri harekat

Nebenzya: Sahadaki gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’da barış sağlanamaz

19:48 01.09.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülebilmesi için mevcut durumun ve sahadaki gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki toplantıda konuşan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nebenzya, “Sahada oluşan gerçekler kabul edilmeden Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl bir çözüme kavuşması mümkün olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Nebenzya, Kiev rejiminin "yanılsamalara tutunmaya" devam ettiğine dikkat çekerek; milyonlarca kişinin tercihinin reddedildiği ve krizin temel nedenleri ortadan kaldırılmadığı sürece, Rusya’nın özel askeri operasyon hedeflerine askeri yollarla ulaşma çabasını kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
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