https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/muhittin-bocek-hakkinda-yeni-iddialar-11-genc-kadin-ise-alinma-vaadiyle-fuhusa-zorlanmis-1108399408.html
Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış
Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış
Sputnik Türkiye
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T12:34+0300
2026-09-01T12:34+0300
2026-09-01T12:58+0300
türki̇ye
türkiye
muhittin böcek
antalya
cumhuriyet başsavcılığı
fuhuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41f8aab2ef4bcbc9915d28c2db74c122.jpg
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili yürütülen fuhuş soruşturmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.11 genç kadın iddiasıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Mağdur beyanları varSoruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-hakkinda-karar-aciklandi-1106172499.html
türki̇ye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e15718305bff6d0122db94d599e5c14b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, muhittin böcek, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş
türkiye, muhittin böcek, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş
Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış
12:34 01.09.2026 (güncellendi: 12:58 01.09.2026)
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili yürütülen fuhuş soruşturmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi