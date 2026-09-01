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Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış
Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili yürütülen fuhuş soruşturmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.11 genç kadın iddiasıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Mağdur beyanları varSoruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-hakkinda-karar-aciklandi-1106172499.html
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türkiye, muhittin böcek, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş
türkiye, muhittin böcek, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş

Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış

12:34 01.09.2026 (güncellendi: 12:58 01.09.2026)
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
© İHA / FIRAT DEMİR - SUAT METİN-
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili yürütülen fuhuş soruşturmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

11 genç kadın iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi.

Mağdur beyanları var

Soruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
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