https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/muhittin-bocek-hakkinda-yeni-iddialar-11-genc-kadin-ise-alinma-vaadiyle-fuhusa-zorlanmis-1108399408.html

Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış

Muhittin Böcek hakkında yeni iddialar: 11 genç kadın işe alınma vaadiyle fuhuşa zorlanmış

Sputnik Türkiye

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:34+0300

2026-09-01T12:34+0300

2026-09-01T12:58+0300

türki̇ye

türkiye

muhittin böcek

antalya

cumhuriyet başsavcılığı

fuhuş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/16/1077655790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41f8aab2ef4bcbc9915d28c2db74c122.jpg

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek ile ilgili yürütülen fuhuş soruşturmasına ilişkin kritik bir açıklama yaptı.11 genç kadın iddiasıAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında, 11 genç kadının işe alınma vaadiyle tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği ve bu kişilerden büyük bölümünün daha sonra belediye iştiraklerinde işe alındığı tespit edildi. Mağdur beyanları varSoruşturma dosyasında Böcek hakkında ayrıca grup hâlinde cinsel ilişki, iki kız kardeşle ilişki ve yaşı küçük kızlarla birlikte olduğuna ilişkin ağır iddiaların yer aldığı çok sayıda mağdur beyanının yer aldığı öğrenildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/muhittin-bocekin-gelini-zuhal-bocek-hakkinda-karar-aciklandi-1106172499.html

türki̇ye

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, muhittin böcek, antalya, cumhuriyet başsavcılığı, fuhuş