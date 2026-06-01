Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında karar açıklandı
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
18:20 01.06.2026 (güncellendi: 18:58 01.06.2026)
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan gelini Zuhal Böcek tahliye edildi.
Yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Muhittin Böcek hakkında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan Zuhal Böcek'in "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi.
Zuhal Böcek, 30 Nisan'da soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 3 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.