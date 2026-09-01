https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/motosiklet-denetimleri-artacak-bakan-ciftci-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-1108404125.html

Motosiklet denetimleri artacak: Bakan Çiftçi yeni dönemin detaylarını açıkladı

Motosiklet denetimleri artacak: Bakan Çiftçi yeni dönemin detaylarını açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T14:19+0300

2026-09-01T14:19+0300

2026-09-01T14:19+0300

türki̇ye

motosiklet

mustafa çiftçi

ceza

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında, “Motosiklet Denetimleri Eylem Planı Değerlendirme” konulu güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve 2026-2027 döneminde atılacak adımlar değerlendirildi.Bakanlığın açıklamasına göre, 2025'te hayata geçirilen eylem planına ilişkin toplantı, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.Çiftçi, denetimlerin temel amacının cezalandırmak değil, insan hayatını korumak olduğunu vurgulayarak, "Denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini önlemek, kazayı önlemek ve insanımızın hayatını korumaktır." ifadesini kullandı.Motosiklet sayısı 5 yılda yüzde 102,4 arttıSon yıllarda motosiklet kullanımının hızla yaygınlaştığına dikkati çeken Çiftçi, 2020-2025 dönemine ilişkin verileri paylaştı.Çiftçi, "2020-2025 yıllarında toplam motorlu taşıt sayımızdaki artış yüzde 39,2 seviyesinde gerçekleşirken, motosiklet sayısındaki artış yüzde 102,4'e ulaştı. Bu hızlı artış, trafik güvenliği bakımından üzerinde hassasiyetle durmamız gereken yeni bir tabloyu da beraberinde getirdi" değerlendirmesinde bulundu.Kazaların başlıca sebeplerini sıraladıBakan Çiftçi, motosiklet kazalarının başlıca sebepleri arasında sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik kurallarına uyumla ilgili sorunlara işaret ederek şunları söyledi:"Yetersiz sürücü eğitimi, koruyucu ekipman kullanılmaması, hız ihlalleri, kırmızı ışık, ters yön, şerit ihlalleri ve yaya yollarının kullanılması gibi davranışlar kazaların başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. İşte bu tablo karşısında, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla kapsamlı bir Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'na ihtiyaç duyulmuştur. Eylem planımızı, eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere 4 temel eksen üzerinde yürüttük. 28 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte farkındalık çalışmalarından eğitim faaliyetlerine, yeni denetim modellerinden mevzuat düzenlemelerine kadar geniş bir çalışma ortaya koyduk. Denetimlerimizi artırdık."Sivil ekipler de denetim sürecine dahil edildiDenetimlerde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgi veren Çiftçi, sivil ekiplerin ve trafik harici birimlerin de sürece dahil edildiğini belirtti.Çiftçi açıklamasını şöyle sürdürdü:"Sivil ekiplerimizi ve trafik harici birimlerimizi sürece dahil ettik. Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerimizi daha etkin kullandık. Eğitim ve kampanyalarla güvenli motosiklet kullanımını toplumsal bir farkındalığa dönüştürmeye çalıştık. Şimdi 2026-2027 döneminde bu mücadeleyi daha ileri bir aşamaya taşıyoruz. 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşan yeni Eylem Planımızı 26 paydaş kurum ve kuruluşumuzla birlikte yürütüyoruz. Eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat alanlarında birbirini tamamlayan bir sistem kuruyoruz."2026-2027 döneminde yeni eylem planı uygulanacakYeni Motosiklet Denetimleri Eylem Planı, 2026-2027 dönemini kapsayacak. Plan, 1 amaç, 4 hedef ve 34 performans göstergesinden oluşacak ve 26 paydaş kurum ve kuruluşla birlikte yürütülecek.Çalışmalar eğitim, kampanya, denetim ve mevzuat olmak üzere dört temel alanda sürdürülecek.Hedef trafik kazalarındaki can kayıplarını yüzde 50 azaltmakCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan “2030'a kadar trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını yüzde 50 azaltma” hedefine de işaret eden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:"Bu hedefe ulaşmak için Emniyetimizle, Jandarmamızla ve bütün paydaşlarımızla, veriye dayalı, teknolojiyle desteklenen, eğitimle güçlenen ve sahada yüksek görünürlük sağlayan bir trafik güvenliği anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz."

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motosiklet, mustafa çiftçi, ceza