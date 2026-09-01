https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/istanbulda-agustos-enflasyonu-belli-oldu-1108401944.html

İstanbul’da ağustos enflasyonu belli oldu

İstanbul’da ağustos enflasyonu belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Kentte perakende fiyatlar aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 arttı... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T13:12+0300

2026-09-01T13:12+0300

2026-09-01T13:12+0300

ekonomi̇

enflasyon

i̇stanbul

market

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,66, toptan fiyatlar ise yüzde 2,5 arttı.Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 34,96, toptan fiyatlarda ise yüzde 25,07 olarak gerçekleşti.Aylık en yüksek artış eğitim harcamalarındaİTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile eğitim harcamaları grubunda kaydedildi.Eğitimi yüzde 8,22 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 2,32 ile konut, yüzde 1,43 ile ulaştırma ve yüzde 1,41 ile ev eşyası takip etti.Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,35, eğlence ve kültürde yüzde 1,11, haberleşmede yüzde 0,86, lokanta ve otellerde yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 0,20 artış kaydedildi.Giyim ve ayakkabı fiyatları gerilediAğustos ayında sağlık harcamaları grubunda herhangi bir değişim yaşanmazken, giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,08 azaldı.İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin ağustos ayındaki değişiminde eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ve ulaştırma gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde görülen dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mevsimsel etkilere bağlı fiyat değişimleri, giyim ve ayakkabı harcamalarında ise aşağı yönlü fiyat hareketleri öne çıktı.Toptan fiyatlar aylık yüzde 2,5 yükseldiİstanbul’da toptan eşya fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Toptan fiyatlarda aylık en yüksek artış yüzde 7,29 ile işlenmemiş maddelerde gerçekleşti.İşlenmemiş maddeleri yüzde 2,75 ile yakacak ve enerji maddeleri, yüzde 1,99 ile inşaat malzemeleri, yüzde 1,64 ile gıda maddeleri, yüzde 1,47 ile madenler ve yüzde 0,38 ile kimyevi maddeler takip etti.Mensucat grubunda ise ağustos ayında herhangi bir değişim gözlenmedi.Toptan fiyatlarda yıllık artış madenlerde yüzde 37,68Toptan eşya fiyatlarının yıllık değişimine bakıldığında en yüksek artış yüzde 37,68 ile madenlerde kaydedildi.Yıllık fiyat artışı gıda maddelerinde yüzde 27,71, inşaat malzemelerinde yüzde 24,77, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 23,52, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,44, mensucatta yüzde 13,47 ve kimyevi maddelerde yüzde 9,71 olarak gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sgk-ev-arsa-ve-dukkan-satiyor-150den-fazla-gayrimenkul-satisa-cikti-1108401525.html

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