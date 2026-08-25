https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/merakla-bekleniyordu-kyk-yurt-basvuru-ekrani-2026-2027-erisime-acildi-1108222072.html

Merakla bekleniyordu: Yurt başvuruları başladı, son başvuru tarihi ne zaman?

Merakla bekleniyordu: Yurt başvuruları başladı, son başvuru tarihi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-25T10:19+0300

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türki̇ye

kyk

türkiye

yurt

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Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti.Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Son Başvuru Tarihi ve DetaylarDeğerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/yks-yerlestirmelerinde-yaklasik-50-bin-kisi-tekrar-universiteli-oldu-1108116103.html

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