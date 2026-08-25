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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260825/merakla-bekleniyordu-kyk-yurt-basvuru-ekrani-2026-2027-erisime-acildi-1108222072.html
Merakla bekleniyordu: Yurt başvuruları başladı, son başvuru tarihi ne zaman?
Merakla bekleniyordu: Yurt başvuruları başladı, son başvuru tarihi ne zaman?
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Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. 25.08.2026, Sputnik Türkiye
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Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti.Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.Son Başvuru Tarihi ve DetaylarDeğerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri
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kyk, türkiye, yurt
kyk, türkiye, yurt

Merakla bekleniyordu: Yurt başvuruları başladı, son başvuru tarihi ne zaman?

10:19 25.08.2026 (güncellendi: 10:23 25.08.2026)
© DHAKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) logo
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2026
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.
Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti.
Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden yapılabileceği bilgisini veren Bak, "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Son Başvuru Tarihi ve Detaylar
Başvuru Kanalı: Öğrenciler, GSB yurt başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar.
Beyan Süreci: Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak.
Değerlendirme ve Yerleştirme Kriterleri
Kurum Koordinasyonu: Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla (Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.
Değerlendirme Kriterleri: Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek.
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