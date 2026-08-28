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Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı
Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı
Sputnik Türkiye
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi ancak cezaevinden çıkamadan 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden tutuklandı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
deniz göktaş
komedyen
suç
tutuklama
tutuklama kararı
tahliye
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'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.Göktaş, tahliye kararının ardından SEGBİS üzerinden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. NTV'nin haberine göre, Göktaş, bu kez 'basın ve yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html
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deniz göktaş, komedyen, suç, tutuklama, tutuklama kararı, tahliye
deniz göktaş, komedyen, suç, tutuklama, tutuklama kararı, tahliye

Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

23:47 28.08.2026
deniz göktaş
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2026
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Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi ancak cezaevinden çıkamadan 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.
Göktaş, tahliye kararının ardından SEGBİS üzerinden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. NTV'nin haberine göre, Göktaş, bu kez 'basın ve yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla tutuklandı.
deniz göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
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Komedyen Deniz Göktaş tutuklandı: İfadesinde ne dedi?
3 Temmuz, 13:50
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