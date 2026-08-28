https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/komedyen-deniz-goktas-yeniden-tutuklandi-1108331180.html

Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

Komedyen Deniz Göktaş yeniden tutuklandı

Sputnik Türkiye

Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi ancak cezaevinden çıkamadan 'suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla yeniden tutuklandı. 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T23:47+0300

2026-08-28T23:47+0300

2026-08-28T23:47+0300

türki̇ye

deniz göktaş

komedyen

suç

tutuklama

tutuklama kararı

tahliye

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'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisi nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş hakkında, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından tahliye kararı verildi.Göktaş, tahliye kararının ardından SEGBİS üzerinden sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. NTV'nin haberine göre, Göktaş, bu kez 'basın ve yayın yoluyla suçu ve suçluyu övme' suçlamasıyla tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/unlu-komedyen-dun-gozaltina-alinmisti-deniz-goktas-adliyeye-sevk-edildi-1106977446.html

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deniz göktaş, komedyen, suç, tutuklama, tutuklama kararı, tahliye