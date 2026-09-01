https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/kolombiyada-tarihi-kriz-kokain-petrol-ihracatini-gecti-1108397842.html

Kolombiya'da tarihi kriz: Kokain petrol i̇hracatını geçti

Kolombiya'da tarihi kriz: Kokain petrol i̇hracatını geçti

Sputnik Türkiye

Kolombiya'da yasa dışı kokain ticareti 2024'te 16,5 milyar dolara ulaşarak 15 milyar dolarlık petrol gelirini ilk kez geride bıraktı. EAFIT Üniversitesi'nin... 01.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-01T12:04+0300

2026-09-01T12:04+0300

2026-09-01T12:04+0300

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Güney Amerika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Kolombiya'da kara paranın ulaştığı korkutucu boyut resmi verileri altüst etti. Medellín merkezli EAFIT Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, ülkedeki yasa dışı uyuşturucu trafiğinin ilk kez meşru yer altı zenginliklerini geride bıraktığını belgeledi. 2024 yılı verilerine göre Kolombiya'nın yasa dışı kokain ihracatı 16,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak, yaklaşık 15 milyar dolar gelir sağlayan ham petrol ihracatını resmen tahtından indirdi.Yasa dışı gelir petrol, kömür ve altını katladıKüresel arzın yaklaşık yüzde 70'ini tek başına karşılayan Kolombiya, dünyanın en büyük kokain üreticisi unvanını korurken, ticaretin ulaştığı finansal büyüklük yasal sektörleri gölgede bıraktı. Rapora göre 16,5 milyar dolarlık kara para hacmi; 7,1 milyar dolarlık kömür ihracatı ile 4,1 milyar dolarlık yasal altın ihracatının toplamını dahi açık ara geride bıraktı. Ülkedeki yasa dışı altın madenciliğinin 3,6 milyar dolarlık tahmini payı da eklendiğinde, gölge ekonominin gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 4,4'üne denk geldiği kaydedildi.10 yılda 10 kat üretim artışıKokain pazarının ülke ekonomisi içindeki payı son 10 yılda benzeri görülmemiş bir hızla tırmandı. 2013 yılında milli gelirin sadece yüzde 0,8'ini oluşturan yasa dışı sektör, 2024 itibarıyla yüzde 4'ün üzerine çıktı. Bu mali patlamanın arkasında ise üretim kapasitesindeki rekor artış yatıyor. 2013'te yıllık 300 metrik tonun altında olan üretim miktarı, 2024 yılında yaklaşık 3 bin metrik tona fırlayarak 10 yılda tam 10 kat büyüme kaydetti.Kırsaldan Avrupa'ya akılalmaz fiyat katlanmasıAraştırma, maddenin tarladan son kullanıcı pazarlarına ulaşana kadar geçirdiği esrarengiz değer zincirini de gözler önüne serdi:Uluslararası dağıtım ağlarını doğrudan yönetmeye başlayan organize suç şebekelerinin elde ettiği devasa rant, uyuşturucu ticaretini klasik bir asayiş problemi olmaktan çıkarıp Kolombiya'nın makro dengelerini tehdit eden devasa bir paralel ekonomiye dönüştürmüş durumda.

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